Как сэкономить на покупке детских вещей: правила и ошибки

Как не потерять разум в отделах для новорожденных? Маленькие платьица, забавные шапочки и пинетки в виде машинок — непрактичные, но такие красивые! Хочется купить все и сразу! Правда, потом выясняется, что эти траты пробивают существенную брешь в семейном бюджете. Как быть?

Правильно: распродажи, дисконт-центры и купоны

Многие магазины устраивают акции, предлагают в конце сезона распродажи — скидки могут доходить до 70%! Подпишитесь на рассылку, регулярно мониторьте интернет-магазины, пользуйтесь промо-кодами — вы удивитесь, как много вам удастся сэкономить. Кроме того, обзаведитесь карточками покупателя — в крупных сетевых магазинах они предоставляются после покупки на определенную сумму, а в будущем дают существенную скидку — от 5 до 25%.

Неправильно: «купи два велосипеда, получи значок в подарок»

Акции — дело хорошее, но не стоит слепо идти на поводу у хитрых маркетологов. Трезво оцените, нужна ли вам эта конкретная вещь, пусть и с большой скидкой, или нет? Если вашему младенцу два месяца, то велосипед, даже если в подарок к нему идет погремушка, абсолютно бессмысленная покупка.

Правильно: составляйте список

Отправившись за ползунками, можно ненароком купить и зимние ботинки на вырост — уж больно они хороши. Еще до начала шопинга пообещайте себе, что купите только то, что в списке. А чтобы не было соблазна приобрести плюшевого слона, берите с собой только наличные и ограниченную сумму, кредитку лучше вообще оставить дома.

Неправильно: брать вещи на вырост

Да, верим — трудно удержаться от соблазна и не купить зимний комбинезон на распродаже — пусть даже сейчас и лето. Вы, конечно, можете примерно прикинуть, на сколько сантиметров вырастет ваш ребёнок за полгода — но все это приблизительные расчеты. Риск того, что в декабре малыш не влезет в курточку или, наоборот, она окажется безнадежно ему велика — огромен. Все дети растут по-разному, а зимнюю одежду покупать без примерки вообще не стоит.

Правильно: пользоваться сервисами по аренде

Весы для новорожденных, электрокачели, ходунки, манеж, радионяня — всё это полезные вещи и нужные, но пользоваться ими вы будете от силы три месяца. Многие из них можно взять в аренду в специализированных компаниях — так получится гораздо дешевле. Например, если вы пользуетесь автомобилем очень редко, нет смысла приобретать автолюльку — она предназначена для новорожденных, и очень скоро вместо нее придется разориться на полноценное автокресло, которое прослужит дольше. В этом случае аренда автолюльки весьма выручит.

Неправильно: экономить на качестве

То же автокресло, например, не стоит покупать с рук или в магазине, но по подозрительно низкой цене. На безопасности экономить нельзя! Игрушки ядовито-кислотных цветов, которые разваливаются через полчаса, кофточка из жуткой синтетики — все это, может быть, и дёшево, но помните: скупой платит дважды!

Правильно: сайты бесплатных объявлений

Стульчик для кормления, ходунки, манеж, кроватка, коляска — все это серьезные траты. Если вас не пугает перспектива пользоваться вещами, бывшими в употреблении, то этот вариант для вас. Экономия существенная — разница в цене очевидна. Кстати, и вы сами можете продавать через сайты бесплатных объявлений то, что вам уже не нужно. Рассматривайте варианты обмена — вы, например, отдаете коляску и просите за неё детское питание.

Неправильно: приобретать все вещи б/у

Наверное, это очевидно, но мы озвучим: в погоне за экономией не стоит приобретать абсолютно все, бывшее в употреблении. Белье (бодики, маечки, трусики, постельные принадлежности), предметы гигиены (пустышки, бутылочки, аспираторы), обувь (ни в коем случае!) — все эти вещи должны быть только новыми.

И в заключение хочется отметить главное правило: экономия — это не цель, это разумный подход к тратам. Не пытайтесь сэкономить буквально на всем — это нереально, чрезмерная скупость в итоге может обернуться чертой характера, скаредностью. Иногда балуйте своих детей и своего собственного «внутреннего ребёнка» — порой и тот самый плюшевый слон, купленный на распродаже, пойдет только на пользу — на эмоциях ведь не сэкономишь!