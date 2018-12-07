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Новая самая красивая девочка в мире 

Рамблер 5 часов назад
Каждый родитель считает своего наследника самым красивым и умным. Но одно дело, когда малышом восхищаются лишь родственники, и другое, когда его признают красивым миллионы. В конце 2010-х годов в мире гремело имя маленькой француженки Тилан Блондо, которую называли самой красивой девочкой в мире. Пару лет назад звание перехватила россиянка Анастасия Князева, но, кажется, пришло время для новых идеалов: недавно самой красивой девочкой стали называть очаровательную кроху из Нигерии Джар Иджалана.
Снимки Джар, которые были опубликованы в сети фотографом, моментально собрали сотни тысяч лайков. Внешность темнокожей красавицы настолько идеальна, что некоторые даже засомневались в том, что она — реальный человек. В отличие от других детей, которые часто улыбаются или смеются на фото, юная нигерийка сохраняет серьёзный вид, и заметно, что она относится к съёмке серьёзно. И Джар, и её сёстрам, обладающим такими же безупречными чертами, уже предсказывают большое будущее в модельном бизнесе. Уже сейчас они активно снимаются для глянцевых журналов, но их определённо ждёт всемирная слава.
Смотрите видео и узнайте больше о начинающей модели и реакции людей на её фото.
Женский форум3
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