Самые испорченные в мире дети

Редко кому в детстве удаётся получить всё, что хочется. Обычно родители не стремятся покупать наследнику любую игрушку, дорогую одежду или драгоценности, хотя бывают исключения. Прихоти этих мальчишек и девчонок удовлетворяется моментально, правда, такое воспитание здорово испортило их.

9-летняя Лил Тей вообразила себя рэпершей и попыталсь всех в этом убедить. Её дебютный клип собрал на Youtube сотни тысяч лайков, но пользователи задались вопросом, откуда у крохи пачки денег, которые она так активно демонстрировала в видео, и почему в её композициях столько нецензурной лексики. Инстаграм юной исполнительницы тоже заинтересовал подписчиков. Там певица публиковала фото роскошных квартир и элитной машины, который якобы принадлежали её семье. Девочка уверяла, что сама водит машину, хоть и не имеет прав. В публикациях и комментариях к ним дерзкая рэперша хамила пользователям и постоянно провоцировала их на склоки.

Но спустя время маленькую мошенницу разоблачили. Оказалось, что автомобилем владеет босс её матери, а квартиры, который Лил Тей выдавала за свои, компания матери выставила на продажу. Скандал завершился увольнением матери Лил, но девочка по-прежнему присутствует в соцсетях.

О других детях, испорченных окружением, смотрите рассказы в видео.