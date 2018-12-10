Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети выступили против социальных сетей 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Социальные сети плотно вошли в жизнь каждой семьи. Многие родители делятся фотографиями своего ребенка сразу после рождения, а некоторые, в погоне за славой, даже создают отдельные аккаунты своим детям и сами их ведут. Специальный аккаунт заполнен красивыми снимками ребенка, который одет по самым последним модным тенденциям.
Недавно в Вашингтонском университете провели исследование и попросили детей и родителей описать основные правила социальных сетей, которые, по их мнению, должны соблюдаться в семьях.
В большинстве случаев, родители и дети говорили следующее: не пользоваться телефоном, когда управляешь автомобилем, и откладывать телефон, когда с тобой кто-то хочет поговорить.
Но есть одно правило, которое исследователи слышали чаще всего от детей. Дети хотели, чтобы их родители реже публиковали их фотографии в социальных сетях, а если и публиковали, то только с их разрешения.
А это значит — никаких фотографий спящего ребенка на заднем сидении машины, из дома, во время сборов в школу, во время ссоры, за домашними делами или во время отдыха. Однако, многие дети согласились, что могут разрешить выложить фотографию с победного футбольного матча, но, опять же, после одобрения.
Исследователи из Вашингтонского университета выявили «интересное несоответствие». После исследования 249 пар «дети-родители» они поняли, что дети в возрасте от 10 до 17 лет сильно переживают из-за выложенных фотографий в Сеть. Родителей же этот факт волнует намного меньше.
Больше трети опрошенных детей считают, что в семье должны существовать правила социальных сетей. Они считают, что родители не должны так часто выкладывать их снимки и лучше всего — спрашивать разрешение перед публикацией.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основные принципы женского пикапа
Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной
5 вариантов полезных завтраков от звезд
Актуальные способы носить трикотаж этой зимой
«Где знакомиться с нормальными мужчинами»12
Видео
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
04:37
Что известно о жене и дочке Садальского
Звёзды Дети
00:28
Брежневу унесли с красной дорожки
Звёзды
05:59
Как изменились участницы Comedy Woman за 10 лет
Звёзды Красота
04:30
Звезды, которые с годами выглядят моложе
Звёзды Красота
02:49
Звезды, которых друг от друга не отличить
Звёзды Красота
13:21
Исполнители, которых упрекали в плагиате
Звёзды
00:57
Как пластика изменила звезду «9 1/2 недель»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение