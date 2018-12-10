Дети выступили против социальных сетей

Социальные сети плотно вошли в жизнь каждой семьи. Многие родители делятся фотографиями своего ребенка сразу после рождения, а некоторые, в погоне за славой, даже создают отдельные аккаунты своим детям и сами их ведут. Специальный аккаунт заполнен красивыми снимками ребенка, который одет по самым последним модным тенденциям.

Недавно в Вашингтонском университете провели исследование и попросили детей и родителей описать основные правила социальных сетей, которые, по их мнению, должны соблюдаться в семьях.

В большинстве случаев, родители и дети говорили следующее: не пользоваться телефоном, когда управляешь автомобилем, и откладывать телефон, когда с тобой кто-то хочет поговорить.

Но есть одно правило, которое исследователи слышали чаще всего от детей. Дети хотели, чтобы их родители реже публиковали их фотографии в социальных сетях, а если и публиковали, то только с их разрешения.

А это значит — никаких фотографий спящего ребенка на заднем сидении машины, из дома, во время сборов в школу, во время ссоры, за домашними делами или во время отдыха. Однако, многие дети согласились, что могут разрешить выложить фотографию с победного футбольного матча, но, опять же, после одобрения.

Исследователи из Вашингтонского университета выявили «интересное несоответствие». После исследования 249 пар «дети-родители» они поняли, что дети в возрасте от 10 до 17 лет сильно переживают из-за выложенных фотографий в Сеть. Родителей же этот факт волнует намного меньше.

Больше трети опрошенных детей считают, что в семье должны существовать правила социальных сетей. Они считают, что родители не должны так часто выкладывать их снимки и лучше всего — спрашивать разрешение перед публикацией.