Самые красивые в мире близняшки

Юные американки Ава Мари и Лия Роуз Клементс — новые звёзды Инстаграма и начинающие модели. Восьмилетние близняшки уже сейчас работают с модными брендами и снимаются для рекламных постеров, но, возможно, в будущем примкнут к стану топ-моделей.

Всё началось в июле 2010 года, когда у пары из Лос-Анджелеса родились две девочки. Близнецы появились раньше срока, но чувствовали себя хорошо. Их мама, Джеки Клементс, уже воспитывала двухлетнего сына, но дочери стали для неё настоящим подарком. Когда крохам было полгода, она задумалась о модельной карьере, но тогда сочетать походы по кастингам с уходом за младенцами и заботой о сыне было сложно. Спустя время Джеки вернулась к этой идее, тем более что подросшие девочки стали настоящими красавицами.

Прошлым летом Ава Мари и Лия Роуз официально стали моделями. Мать завела им аккаунт в Инстаграме, где регулярно публикует новые фото. Поклонники не устают восхищаться прекрасными близняшками, а представители агентств выстраиваются в очередь, чтобы пригласить звёздочек на съёмки. Правда, не все подписчики считают, что такое детство — это здорово и постоянно критикуют Джеки за то, что она обрекла дочерей на такую жизнь.

Смотрите видео и узнайте, как складывается жизнь сестёр Клементс и как им помогает в карьере мать.