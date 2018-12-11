Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые красивые в мире близняшки 

Рамблер 2 часа назад
Юные американки Ава Мари и Лия Роуз Клементс — новые звёзды Инстаграма и начинающие модели. Восьмилетние близняшки уже сейчас работают с модными брендами и снимаются для рекламных постеров, но, возможно, в будущем примкнут к стану топ-моделей.
Всё началось в июле 2010 года, когда у пары из Лос-Анджелеса родились две девочки. Близнецы появились раньше срока, но чувствовали себя хорошо. Их мама, Джеки Клементс, уже воспитывала двухлетнего сына, но дочери стали для неё настоящим подарком. Когда крохам было полгода, она задумалась о модельной карьере, но тогда сочетать походы по кастингам с уходом за младенцами и заботой о сыне было сложно. Спустя время Джеки вернулась к этой идее, тем более что подросшие девочки стали настоящими красавицами.
Прошлым летом Ава Мари и Лия Роуз официально стали моделями. Мать завела им аккаунт в Инстаграме, где регулярно публикует новые фото. Поклонники не устают восхищаться прекрасными близняшками, а представители агентств выстраиваются в очередь, чтобы пригласить звёздочек на съёмки. Правда, не все подписчики считают, что такое детство — это здорово и постоянно критикуют Джеки за то, что она обрекла дочерей на такую жизнь.
Смотрите видео и узнайте, как складывается жизнь сестёр Клементс и как им помогает в карьере мать.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 признаков того, что он никогда на вас не женится
20 фото людей с уникальной внешностью
Как рассказывать новому партнеру о бывшем
Дети выступили против социальных сетей
Прошу совета: как отвадить любовницу мужа25
Видео
01:11
Рамблер/гороскоп на 11 декабря
Психология
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:36
Самые красивые в мире близняшки
Дети Звёзды
00:15
Ольга Бузова спрыгнула со сцены
Звёзды
00:26
Зрителей конкурса возмутил номер с девушкой у шеста
Красота
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
04:37
Что известно о жене и дочке Садальского
Звёзды Дети
00:28
Брежневу унесли с красной дорожки
Звёзды
05:59
Как изменились участницы Comedy Woman за 10 лет
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение