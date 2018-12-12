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Китайским девочкам пообещали гангрену за секс 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Чжэцзян детям от пяти до 18 лет в детском лагере рассказывали, что женщины, меняющие половых партнеров, будут страдать от гангрены, гнить изнутри, а их конечности придется ампутировать. Об этом сообщает South China Morning Post.
На тайно снятых записях видно, как детей учат почтению к родителям, а девочек призывают следовать традиционному женскому предназначению. По словам учителей, «мужчины — это небо, а женщины — земля, женщинам нужно знать свое место и делать то, что положено». Другой преподаватель утверждал, что уважение к родителям излечило его от лихорадки и рака. Воспитанников также заставляли публично раскаиваться в неуважении к родителям.
Как сообщает газета, детям показывали видео, на котором плачущая женщина рассказывает о том, что она одевалась в модную и вызывающую одежду, и это стало приглашением к тому, чтобы ее унизили и изнасиловали. «Эти капли спермы как яд (…) Я боюсь, что мое тело сгниет, будет вонять и болеть, а потом мне ампутируют ноги», — говорит она.
Девочкам также внушали, что если их бьет или ругает муж, они не должны отвечать на оскорбления и ни в коем случае не должны подавать на развод.
Правительство города Вэньчжоу, в котором располагался лагерь, 10 декабря приказало немедленно закрыть учреждение.
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