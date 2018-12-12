Почему канадки рожают детей другим людям бесплатно

В последнее время Канада стала популярным направлением для будущих родителей, которые ищут так называемых суррогатных матерей — волонтеров. Это женщины, которые рожают детей другим людям, не прося за это денег. Им оплачивают только расходы, связанные с беременностью. Так почему же канадки стали бесплатными суррогатными матерями?

Марисса Музелл рожала девочку 16 часов. Во время беременности она постоянно страдала от токсикоза и дважды была госпитализирована. Несколько месяцев ей ежедневно делали инъекции гормонов, а до этого она четыре раза пережила неудачный перенос эмбриона. Все это женщина делала ради чужого ребенка.

Мариссе 32 года, она является суррогатной матерью в Канаде наряду с сотнями других женщин, которые бесплатно рожают детей другим людям.

«Я только что создала семью… чужую семью», — смеется Марисса, все еще отходя от родов в больничной палате. Ребенка передали родителям — однополой паре из Испании.

Сейчас во всем мире наблюдается устойчивый рост спроса на суррогатное материнство. В Канаде за последнее десятилетие он увеличился на 400 процентов. Суррогатное материнство здесь несет альтруистический характер. Проще говоря, женщины, вынашивающие детей, не несут финансовой выгоды.

Кстати, Канада — не единственная страна с таким подходом. В Великобритании это тоже считается нормой, но законодательство большинства канадских провинций облегчает потенциальным родителям получение родительских прав на суррогатного ребенка. Кроме того, Канада, в отличие от других стран, дает эту возможность однополым парам и одиноким людям.

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Альтруистическое суррогатное материнство более приемлемо для многих с точки зрения этики. А к тому же еще и доступно по сравнению со странами, где такая услуга платная.

«Я знаю, что американкам платят тысячи долларов за суррогатное материнство. Но в Канаде мы так не делаем»,

— говорит Марисса.

Здесь суррогатным матерям возмещают только расходы на беременность: витамины, одежду, продукты, расходы на дорогу к врачу, а также возмещают заработную плату, если женщина по медицинским показаниям не выходит на работу. Чтобы получить возмещение, женщина должна предоставить все чеки.

«Это не источник дохода, мы же не машины по производству детей. Для меня это нечто большее. Это не работа, а желание делать добро»,

— говорит Марисса.

Канадские суррогатные матери вынашивают детей, зачатых только с помощью чужой яйцеклетки. По оценкам СМИ, в стране сейчас около 900 суррогатных матерей, но официальной статистики не существует.

«Когда 11 лет назад я основала свою компанию, у нас рождалось 8 детей в год. А сейчас только за последний месяц у нас родилось 30 малышей»,

— рассказала Лея Сванберг, основатель Canadian Fertility Consultancy, одного из крупнейших агентств по суррогатному материнству в стране.

Чтобы стать суррогатной матерью, женщина обязательно должна пройти медицинское и психологическое обследование. Также у нее должен быть хотя бы один ребенок. Сванберг общается с женщинами и помогает им найти будущих родителей по всему миру.

«Это похоже на онлайн-знакомства, — говорит суррогатная мать Джанет Хабрик, которая сейчас беременна девочкой. — Вы должны заполнить свой профиль, а потом получаете профили предполагаемых родителей. Это всегда очень тяжело. Пар намного больше, чем суррогатных матерей, поэтому я чувствую большую ответственность. Как выбрать? Просто при первом контакте ты чувствуешь связь».

Первого суррогатного ребенка Джанет родила в прошлом году для французской пары. А через четыре месяца забеременела вновь.

«Я уже задумываюсь, чтобы родить еще двух детей, братьев или сестер, для тех, кого я уже родила. Мне нравится беременность, а мое тело неплохо восстанавливается, так почему бы и нет? Я буду это делать, пока организм позволяет».

Как и Джанет, многие женщины становятся суррогатными матерями несколько раз. Некоторые даже поддерживают связь с семьями, которые они помогли создать.

«Сначала эти пары были незнакомцами, затем они становились друзьями, в конце концов они становятся семьей, — объясняет Джанет. — Они родственники моим детям, а я буду участвовать в жизни их ребенка».

Эти женщины говорят, что суррогатное материнство — тот опыт, который меняет жизнь, поэтому они и готовы давать свое время и подвергать организм риску.

«Я не могу представить свою жизнь без детей, — говорит Джанет. — У меня перевязаны маточные трубы, своих детей я больше не смогу иметь, но мне нравится осознание того, что я могу дать ребенка тем, кто не может завести его сам».

Однако путь к суррогатному материнству может быть долгим и трудным. Бывают неудачные ЭКО и переносы эмбриона, а также выкидыши.

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«Я очень много болела во время беременности, но мой муж ухаживал за мной. Он очень меня поддерживал, как и мои родные дети», — рассказала Джанет.

«А в моем случае жених доставил мне немало хлопот. Он так и не понял, зачем я это делаю», — поделилась Марисса.

Марисса родом из небольшого городка, и ей пришлось встретиться с критически настроенными соседями.

«Они говорили: «Как ты могла оставить ребенка? Зачем ты жертвуешь своей семейной жизнью ради ребенка, которого ты не принесешь домой?» Поэтому, если вы хотите стать суррогатной матерью, вы должны уметь отстаивать свою точку зрения. Это ваше тело и ваш выбор».

Критика суррогатного материнства — явление нередкое. Например, в феминизме зачастую это рассматривают как эксплуатацию женского тела. Кэти Фулфер из университета Уотерлу провела исследование суррогатного материнства и утверждает, что, хоть в Канаде оно и не оплачивается, это не значит, что эксплуатации не существует.

«Я думаю, что уместно сравнение суррогатного материнства и проституции. Ведь в обоих случаях это продажа услуг, связанных с телом. Тот факт, что женщинам не платят, — проблема. Всем участникам этой цепочки платят, так почему же матери не получают денег?»

В альтруистической модели суррогатного материнства в Канаде женщинам только возмещают расходы на беременность, зато оплачивают услуги агентств, врачей, юристов и клиник, которые занимаются репродуктивной медициной. В итоге это становится довольно затратным мероприятием, которое может стоить потенциальным родителям более 50 тысяч долларов.

Эта сфера строго регламентирована. Владелица агентства Лея Сванберг стала единственной женщиной, обвиненной в нарушении загонов, касающихся суррогатного материнства. Она признала себя виновной в том, что отслеживала все квитанции о компенсациях, выплаченных суррогатным матерям, и была оштрафована.

Сейчас закон пытаются изменить. Из-за того что плата за суррогатное материнство запрещена, даже отправка цветов матери может грозить потенциальным родителям уголовной ответственностью. Нарушение может повлечь штраф в размере 378 тысяч долларов или 10 лет тюремного заключения.