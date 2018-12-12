5 причин не ходить с детьми в контактные зоопарки

Наблюдать за животными издалека довольно увлекательно, но ещё интереснее иметь возможность их потрогать. Именно поэтому передвижные и стационарные контактные зоопарки в осенне-зимний сезон находятся на пике популярности. На первый взгляд, картина умилительная: малыши держат на руках и гладят кроликов, енотов, шиншилл.

Но если разобраться в этом вопросе, окажется, что жизни обитателей зоопарков не позавидуешь.

Чем плох контактный, или «трогательный» зоопарк, и почему стоит заменить его более полезными развлечениями, расскажет «ЛегкоПолезно».

Причина №1: Неподходящие условия содержания

Начнём с условий, которые владельцы этих заведений предоставляют своим подопечным. Аренда помещений в торговых центрах стоит дорого, поэтому животные содержатся в небольших вольерах и клетках. Целый день все звери, в том числе и те, кто ведёт в природе ночной образ жизни, находятся под ярким электрическим светом. Добавьте к этому шум лифтов, доносящуюся из соседних кафе музыку, крики детей, громкие разговоры взрослых. Это чрезвычайно дискомфортные условия: звери мало того, что находятся в неестественной среде, но ещё и не имеют возможности двигаться вволю или спрятаться от излишнего внимания человека, как они могли бы сделать в лесу или в поле. Сотрудники вынуждены часто проводить уборку в вольерах, чтобы неприятный запах не отпугивал посетителей. Это также причиняет животным дискомфорт: они должны метить территорию, чтобы чувствовать себя комфортно, а вычищенная клетка с запахом хлорки воспринимается как стрессовый фактор.

Причина №2: Применение медикаментов

Чтобы животные вели себя спокойно и не проявляли агрессии, им нередко дают успокоительные средства. Далеко не всегда это безобидные препараты растительного происхождения. Это могут быть и сильнодействующие транквилизаторы, и нет никаких гарантий, что приём таких средств осуществляется под контролем ветеринара. Это значит, что вероятность передозировки, способной повлечь за собой непоправимый вред для здоровья питомца, очень высока.

Причина №3: Грубое обращение с животными

Жизнь в естественной, природной среде совершенно не предусматривает, что в течение целого дня животное будут трогать, брать на руки, тискать и перемещать с места на место. Постоянный тактильный контакт с людьми является сильнейшим стрессом, от которого в условиях контактного зоопарка нет шанса защититься. Даже обычные поросята, кролики, щенята, козлята и другие одомашненные звери не привыкли «ходить по рукам». В условиях квартиры или фермы за ними ухаживает один хозяин, они привыкают к контакту с ним и ещё с ограниченным кругом людей, живущих в доме или на ферме. А в «трогательном» зоопарке каждый день меняются лица, звуки, запахи, животное берут в руки раные люди, и это приносит бедняге только страдания.

К сожалению, не все люди понимают, что с живыми существами нужно обращаться бережно. А маленьким детям, которые впервые в жизни трогают животное, вообще сложно объяснить, где граница допустимого. Замученные или даже задушенные насмерть хомяки, морские свинки, кролики и цыплята — не такое редкое явление, как кажется. Сотрудники зоопарка стараются как можно быстрее избавиться от такого животного. Обычно пострадавшие идут вечером на корм хищникам, а на следующий день закупается новая партия «расходного материала».

Причина №4: Неквалифицированный персонал

Нет никакой уверенности, что сотрудники контактного зоопарка обладают профессиональными знаниями о животных, с которыми они работают, или имеют ветеринарное образование. Это могут быть обычные студенты, которые просто хотят подработать. Соответственно, они не смогут провести для посетителей информативную экскурсию с компетентным рассказом об особенностях того или иного зверька. Хуже того, они не сумеют оказать помощь животному, если его состояние вдруг ухудшится, и не примут меры по защите посетителей и их детей от больного или агрессивного зверя. Настоящие специалисты-зоологи или любители животтых никогда не пойдут работать в контактные зоопарки: они понимают, как жесток этот бизнес, и не хотят иметь ничего общего с дельцами, наживающимися на страданиях зверей.

Причина №5: Опасность для здоровья человека

Невозможно предсказать заранее, насколько миролюбиво настроен зверёк. Всегда существует определённая вероятность его нападения на человека. Наиболее часто от укусов в контактных зоопарках страдают дети. Нередко это происходит во время фотосъёмки из-за яркой вспышки или в момент, когда малыш может случайно (а порой — и намеренно) причинить животному боль. Если вас или вашего ребёнка укусило животное, придётся срочно ехать в больницу. Даже если сотрудники зоопарка утверждают, что все их питомцы привиты, это не отменяет необходимости прохождения курса вакцинации от бешенства. Также пострадавшего должен осмотреть медицинский работник. Стоит ли удовольствие от посещения зоопарка такого риска? Решать вам.

Достойная альтернатива контактному зоопарку

участие в волонтёрских проектах, направленных на сохранение жизни и здоровья животных;

участие в различных социальных проектах помощи бездомным животным;

финансовые пожертвования в приюты для животных, честность владельцев которых не вызывает опасений;

изготовление кормушек для птиц в холодное время года;

распространение информации о необходимости защиты животных от жестокого обращения. Знакомство с животными не ограничивается получасовым посещением зоопарка. Стоит научить ребёнка тому, что живые существа созданы не для развлечения человека, и люди должны заботиться о них, а не воспринимать их как развлечение или «живых игрушек». Что можно назвать реальной заботой:

Эти и другие занятия, особенно если в них участвует вся семья, станут отличной альтернативой походам в контактный зоопарк. Зачастую визит в «трогательный» зоопарк оправдывают тем, что хотят познакомить ребенка с животными, их внешним видом и повадками.

Согласитесь, намного лучше — и для вас, и для зверей, — если такое знакомство произойдёт в их естественной среде обитания. Для этого можно сходить на ознакомительную прогулку в лес или большой парк: там есть шанс встретить белку или ёжика, увидеть различных птиц, ящериц, насекомых. Вы увидите не испуганное животное, забившееся в угол клетки, а бодрого и активного зверька.

Очень информативны в этом плане и документальные фильмы. Современные технологии позволяют снимать с близкого расстояния даже опасных хищников. Для этого используют специальные радиоуправляемые камеры-роботы. В результате отснятый материал как нельзя лучше отображает жизнь животных в естественной, дикой среде, а сами съёмки ничуть не нарушают привычный ритм жизни зверей.

Комментарии к подобным сюжетам записывают профессиональные зоологи, поэтому из такого фильма ребёнок узнает о поведении диких животных намного больше, чем из маленькой таблички возле клетки в зоопарке. Когда ребёнок заботится о животных и осознанно относится к общению с ними, он уходит от потребительской модели поведения, направленной только на получение удовольствия и ярких эмоций.

И это вовсе не значит, что мы лишаем своё чадо беззаботного детства. Это значит, что мы с малых лет растим человека, который уважает права и достоинство других существ на планете, даже если это крошечный ёжик или малыш-бельчонок.