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Блогер раскритиковала работающих матерей и стала изгоем 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com
Блогер Лори Александер (Lori Alexander), автор страницы о родительстве The Transformed Wife, опубликовала на Facebook пост, в котором раскритиковала работающих матерей. Ее суждения вызвали гнев и резкое осуждение со стороны подписчиков. На публикацию обратил внимание таблоид Mirror.
Александер начертила таблицу, где сравнила женщин, которые совмещают карьеру с воспитанием детей, и домохозяек. По ее мнению, работающие матери все время измождены, тратят выходные на домашние хлопоты и постоянно отказывают мужьям в близости. Автор заявила, что это ведет к разрушению всей жизни женщины.
@thetransformedwife / Facebook
Домохозяйка, считает блогер, напротив, постоянно занимается семьей и имеет достаточно времени на отдых. «Она живет полной жизнью», — охарактеризовала автор такую женщину.
Подписчики негативно восприняли пост блогера. Ее назвали неадекватной и недалекой. Многие женщины, совмещающие карьеру и материнство, обвинили автора в том, что она совершенно не представляет современные реалии.
«Мне очень жаль вас и миф, в который вы верите и который вы увековечиваете. На дворе не 1958 год… Вы живете в мире, который, к счастью, больше не существует!» — написала юзер Жюстина Тэрнер (Justine Turner). «О, боже. Благословенно будет ваше бедное невежественное сердечко, о чем вы говорите? Это ужасно неточно, и, честно говоря, вам должно быть стыдно за то, что вы распространяете такие суждения и разногласия», — поддержала ее Мэри Верницки-Розье (Mary Wiernicki-Rozier).
Пользователи предположили, что блогер на самом деле хотела потроллить подписчиков. По их мнению, на деле иметь подобные суждения современная женщина не может.
Некоторые женщины восприняли табличку с юмором. Многодетные матери замечали, что у них совершенно нет сил на отдых и интимную жизнь. Пройдя предложенный блогером «тест», они приходили к выводу, что на самом деле строят карьеру, а не сидят дома.
Ранее пользователи международного имиджборда Reddit подняли на смех мать, придумавшую сыну необычное имя Сквайр Себастьян Сенатор. По их мнению, женщина разрушила жизнь еще не рожденного ребенка.
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