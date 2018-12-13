Гениальные дети, ставшие миллионерами

16-летний Рашед Беласа живёт в Дубае и известен коллекций кроссовок популярных марок. Уже сегодня его коллекция стоит около 1 000 000 долларов, но она постоянно пополняется и дорожает. Парня хорошо знают пользователи соцсетей, там он регулярно публикует фото и видео. Недавно Рашед запустил собственную линейку обуви и открыл виртуальный бутик. Его история доказывает, что придумать оригинальную идею, которая принесёт колоссальный доход, и реализовать её под силу даже подростку.

Ещё один подобный пример — американка Акиан Крамарик. В четыре года девочка начала рисовать, хотя прежде не училась этому. Картины малышки отличались потрясающей реалистичностью, изумлявшей окружающих. К 12 годам Акиан создал около 60 картин, а первый автопортрет юной художницы ушёл за 10 000 долларов. Хобби девушки превратилось в прибыльный бизнес — картины Акиан пользуются большим спросом. Сейчас художница повзрослела, но талант не растеряла.

Бэн Пастернак увлекался компьютерами и программированием. В 15 лет она написал приложение-игру для смартфона, которая позволяла увлекательно проверить реакцию. Игра быстро стала популярным, больше миллиона пользователей скачали приложение, что обогатило подростка на 2 000 000 долларов.