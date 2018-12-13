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Гениальные дети, ставшие миллионерами 

Рамблер 3 часа назад
16-летний Рашед Беласа живёт в Дубае и известен коллекций кроссовок популярных марок. Уже сегодня его коллекция стоит около 1 000 000 долларов, но она постоянно пополняется и дорожает. Парня хорошо знают пользователи соцсетей, там он регулярно публикует фото и видео. Недавно Рашед запустил собственную линейку обуви и открыл виртуальный бутик. Его история доказывает, что придумать оригинальную идею, которая принесёт колоссальный доход, и реализовать её под силу даже подростку.
Ещё один подобный пример — американка Акиан Крамарик. В четыре года девочка начала рисовать, хотя прежде не училась этому. Картины малышки отличались потрясающей реалистичностью, изумлявшей окружающих. К 12 годам Акиан создал около 60 картин, а первый автопортрет юной художницы ушёл за 10 000 долларов. Хобби девушки превратилось в прибыльный бизнес — картины Акиан пользуются большим спросом. Сейчас художница повзрослела, но талант не растеряла.
Бэн Пастернак увлекался компьютерами и программированием. В 15 лет она написал приложение-игру для смартфона, которая позволяла увлекательно проверить реакцию. Игра быстро стала популярным, больше миллиона пользователей скачали приложение, что обогатило подростка на 2 000 000 долларов.
Женский форум
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