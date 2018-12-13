Е. Мизулина: Многодетные семьи в России разводятся реже

Многодетная семья как традиционная форма российской семьи имеет меньше рисков распасться из-за развода супругов. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной законопроекту о статусе многодетных семей, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина

«В 90-95% случаев многодетная семья основана на браке. Заводить такое количество детей одинокой маме очень сложно. Этот тип семьи — самый устойчивый. Я не говорю о том, что там не может быть разводов, но риски разводов в таких семьях намного меньше, потому что есть дети, их много, это тоже сдерживает. Я не говорю уже о том, что сама форма такой семьи в России традиционна», — сообщила Е. Мизулина.

Сенатор добавила, что «устойчивость семьи» важна не только для воспитания и развития детей, но и в целом для ситуации в стране. «Территория страны огромная, один человек не может выжить, поэтому семьи исторически были большие. Эта преемственность передается», — заключила Е. Мизулина.