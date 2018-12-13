Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Е. Мизулина: Многодетные семьи в России разводятся реже 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Многодетная семья как традиционная форма российской семьи имеет меньше рисков распасться из-за развода супругов. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной законопроекту о статусе многодетных семей, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
«В 90-95% случаев многодетная семья основана на браке. Заводить такое количество детей одинокой маме очень сложно. Этот тип семьи — самый устойчивый. Я не говорю о том, что там не может быть разводов, но риски разводов в таких семьях намного меньше, потому что есть дети, их много, это тоже сдерживает. Я не говорю уже о том, что сама форма такой семьи в России традиционна», — сообщила Е. Мизулина.
Сенатор добавила, что «устойчивость семьи» важна не только для воспитания и развития детей, но и в целом для ситуации в стране. «Территория страны огромная, один человек не может выжить, поэтому семьи исторически были большие. Эта преемственность передается», — заключила Е. Мизулина.
Агентство «Москва»: последние новости
Мужчина задержан по подозрению в убийстве годовалого сына своей сожительницы в Пушкино В Госдуму внесен законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять проживающих с ними детей Законопроект о порядке госзакупок у единственного поставщика прошел второе чтение в Госдуме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые российские знаменитости4
«Парень ведет себя как домохозяйка»24
5 полезных привычек, чтобы никогда не поправляться
Синдром Диогена: люди, страдающие шопоголизмом
Как правильно выбрать зимнее пальто
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 13 декабря
Психология
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
05:01
Сколько жен было у Сергея Шакурова
Звёзды Любовь
10:12
Самые красивые российские знаменитости
Звёзды
07:01
Гениальные дети, ставшие миллионерами
Дети
00:43
Лопырева объявила о беременности
Звёзды
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
07:19
Музыканты, оконфузившиеся с фонограммой
Звёзды
01:59
Как выглядели звезды на новогодних утренниках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение