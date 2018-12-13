Россиянин устроился в детдом ради встреч с дочерью

Житель Челябинска Алексей Маргейм устроился работать в дом ребенка, чтобы иметь возможность видеться с попавшей туда дочерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертку общественной палаты региона Елизавету Кириллову

По ее словам, органы опеки забрали девочку из семьи после того, как мать не смогла о ней заботиться. С отцом ребенка не оставили из-за того, что он материально не обеспечен: мужчина живет в комнате в коммунальной квартире. Маргейм решил накопить деньги на покупку квартиры, и сбор был организован на местном телевидении.

«Алексей буквально перегружен звонками и сообщениями со всей России… Но пока средств на квартиру не хватает»,

— посетовала правозащитница. Она добавила, что мужчина поедет на телепрограмму в Москву, чтобы поведать свою историю.