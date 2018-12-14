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Ученые выяснили, что начинать уроки нужно позже 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из США проверили, как перенос начала уроков на час позже отразится на успеваемости школьников.
Для этого они попросили администрацию одной из американских школ поставить начало занятий у десятиклассников на 8:45 вместо 7:50. Эксперимент показал, что дети стали меньше пропускать первые уроки и улучшили свои показатели успеваемости.
Ученые считают, что на результат исследования повлиял здоровый сон. Ведь хотя ученики и стали ложиться позже, но в среднем каждый из них спал на 34 минуты больше, а для организма подростка даже лишние полчаса могут принести существенную пользу, сообщается в журнале Science Advances.
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