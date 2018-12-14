Ученые выяснили, что начинать уроки нужно позже

Исследователи из США проверили, как перенос начала уроков на час позже отразится на успеваемости школьников.

Для этого они попросили администрацию одной из американских школ поставить начало занятий у десятиклассников на 8:45 вместо 7:50. Эксперимент показал, что дети стали меньше пропускать первые уроки и улучшили свои показатели успеваемости.

Ученые считают, что на результат исследования повлиял здоровый сон. Ведь хотя ученики и стали ложиться позже, но в среднем каждый из них спал на 34 минуты больше, а для организма подростка даже лишние полчаса могут принести существенную пользу, сообщается в журнале Science Advances.