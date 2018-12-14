Что делать, если язык ребенка прилип к качелям

Депздрав дал родителям практические рекомендации.

Департамент здравоохранения столицы дал родителям практические рекомендации на случай, если язык их детей примерзнет к качелям или же другим металлическим предметам. По совам врача общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерины Ивановой , в мороз для этого требуются буквально секунды.

Действовать надо по следующему алгоритму: успокоить ребенка и попросить его дышать, направляя воздух на металл. Можно дышать теплым воздухом самому, от теплого дыхания лед растает и можно будет освободить язык. Если есть с собой вода (можно и холодную), надо полить ее между прилипшим языком и железом,

— цитирует Иванову сайт Департамента здравоохранения Москвы.

В такой ситуации категорически нельзя пытаться оттянуть ребенка или оторвать его от металла силой. Подобные действия травмируют слизистую языка, которая будет заживать очень долго и болезненно. Кричать на ребенка в этих случаях также не рекомендуется.

Это еще больше напугает его и может спровоцировать резкое движение — слизистая оболочка языка и губ повредится. Также ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо. В данной ситуации использование зажигалки неэффективно.

В случае, если ребенок все-таки повредил язык, нужно в течение нескольких дней обрабатывать рану раствором хлоргексидина и полоскать рот отваром ромашки, а также перейти на жидкую и неострую диету. Лучшей профилактикой таких случаев являются разговоры с ребенком.