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Что делать, если язык ребенка прилип к качелям 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Депздрав дал родителям практические рекомендации.
Департамент здравоохранения столицы дал родителям практические рекомендации на случай, если язык их детей примерзнет к качелям или же другим металлическим предметам. По совам врача общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерины Ивановой, в мороз для этого требуются буквально секунды.
Действовать надо по следующему алгоритму: успокоить ребенка и попросить его дышать, направляя воздух на металл. Можно дышать теплым воздухом самому, от теплого дыхания лед растает и можно будет освободить язык. Если есть с собой вода (можно и холодную), надо полить ее между прилипшим языком и железом,
— цитирует Иванову сайт Департамента здравоохранения Москвы.
В такой ситуации категорически нельзя пытаться оттянуть ребенка или оторвать его от металла силой. Подобные действия травмируют слизистую языка, которая будет заживать очень долго и болезненно. Кричать на ребенка в этих случаях также не рекомендуется.
Это еще больше напугает его и может спровоцировать резкое движение — слизистая оболочка языка и губ повредится. Также ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо. В данной ситуации использование зажигалки неэффективно.
В случае, если ребенок все-таки повредил язык, нужно в течение нескольких дней обрабатывать рану раствором хлоргексидина и полоскать рот отваром ромашки, а также перейти на жидкую и неострую диету. Лучшей профилактикой таких случаев являются разговоры с ребенком.
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