Как вырастить из девочки счастливую женщину

Воспитание детей — непростой квест для родителей. Здесь важно, чтобы ребёнок вырос не только культурным человеком, но и счастливым, поскольку все проблемы несчастливых взрослых часто родом из детства. Особое внимание нужно уделить воспитанию дочек.

Девочка по природе своей − более чуткая, чувствительная, эмоционально открытая и ранимая. Любые неправильные действия родителей способны нанести серьёзный урон формированию женского «я». Как же воспитывать маленькую принцессу, чтобы она в будущем имела счастливую женскую судьбу? Об этом раскажет «ЛегкоПолезно»!

Любви и заботы много не бывает

Девочка должна «купаться» в любви. Все её естество нуждается в ласке и заботе, как в воздухе. Это помогает ей понять и принять главное свойство настоящей любви — бескорыстность.

Если в семье родители холодны и скупы на эмоции, то дочка начинает искать способы удовлетворить свою потребность с помощью примерного поведения, хороших отметок в школе, уборки. Она начинает «зарабатывать» любовь, так как понимает, что просто так её не получить. Впоследствии такое поведение закрепляется и проявляется во взрослой жизни.

Женщина, как мотылек, летит к каждому, кто проявляет к ней малейшую заинтересованность. Часто у недолюбленных в детстве девочек во взрослой жизни возникает патологическая привязанность, которая с настоящей любовью не имеет ничего общего. Женщина всячески старается угодить мужчине, боясь, что в противном случае он ее «разлюбит» и бросит.

Акцент на женских качествах характера

Сочувствие, нежность, мягкость, гибкость характера — это те черты, которые нужно воспитывать у детей обоего пола. Но если для мальчика они будут иметь второстепенное значение, то для девочки — это фундамент, на котором будет формироваться её женское начало. Развитие мягкости, нежности, скромности делают женщину уникальным созданием, и в этом кроется её сила, а не слабость. Женская энергия течёт плавно и спокойно, поэтому её формированию будут способствовать тихие творческие хобби. Занимайтесь с девочкой рисованием, шитьём или вышивкой, лепкой, аппликацией. Любое занятие, которое созидает, то есть что-то создаёт, является женским.

Папа — ориентир в мире мужчин

Отец — важный человек в жизни девочки. Это первый мужчина, с которым она начинает тесно общаться. Именно он даёт представление о мужчинах в целом. Если папа добр, щедр, всегда поддержит и успокоит, то девочка вырастает с чётким представлением, какого спутника жизни она хочет видеть рядом с собой.

При этом в целом отношение к мужчинам у неё сложится положительное и доверительное. Даже при получении в будущем негативного личного опыта она будет верить, что не все мужчины плохие, так как перед её глазами есть положительный пример − папа. Это вера даст ей силы пережить возможные разочарования и встретить достойного мужчину.

Важны и внутрисемейные отношения. Если родители уважают друг друга, папа ценит маму, восхищается ею, то девочка в будущем будет стремиться только к таким отношениям. Если с отцом были проблемы, то дочка переносит все свои негативные чувства к отцу на других мужчин. Она выискивает в них недостатки, чтобы убедиться в том, что хороших мужчин нет. При частых конфликтах между родителями девочка решит, что оскорбления и унижения − это норма, и что все мужчины такие. В будущем, скорее всего, она повторит сценарий своей семьи. Какой смысл ждать принца, когда его просто нет?

Подарки просто так

Балуйте девочку подарками без повода − не ждите праздников или особого момента. Ваша дочь — сама по себе чудо, и только за это её нужно благодарить и одаривать. Девочку нужно научить принимать подарки и не чувствовать себя обязанной за них.

Не рекомендуется ставить условия для получения подарка, например, «закончишь учебный год хорошо — подарим телефон». Это приводит девочку к мысли, что для получения подарка нужно что-то сделать. Впоследствии, получив презент от мужчины, она будет чувствовать себя некомфортно и подозревать мужчину в скрытых намерениях. Такое ощущение приведёт к неуверенности в себе и подорвёт доверие к противоположному полу.

Важно научить девочку не только положительно реагировать на подарки, но и уметь отказываться от них. Принимать их стоит не от всех и не всегда. Девушке нужно уметь доверять своей интуиции. От малознакомого или неприятного человека лучше не брать презентов. Говорить чёткое и вежливое «нет» − искусство, которому тоже следует научить ребёнка.

А как же домашние обязанности?

Счастье в доме не зависит от того, как искусно женщина управляется со шваброй или сколько изысканных блюд может приготовить. Безусловно, девочку нужно приучать к порядку, но не стоит этого делать насильно. Пусть домашние обязанности превратятся в любимые хобби. Если мама с удовольствием готовит и приобщает к этому дочку, а уборка делается с настроением, то девочка сама начнёт этим заниматься рано или поздно.

Не нужно наказывать девочку уборкой, стыдить за беспорядок в её комнате, так как тогда домашние обязанности будут ассоциироваться с плохими воспоминаниями. Лучше делать акцент на чистоте и красоте вокруг, хвалить каждый раз, когда дочка сама убрала вещи или красиво накрыла стол.

Если в детстве «наполнить» девочку любовью и заботой, то у нее просто не будет выбора, как только стать счастливой и уверенной в себе женщиной!