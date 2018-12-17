Модные мамочки: есть ли стиль после родов

Когда в нашу жизнь приходят дети, они меняют не только ритм, но и в фигуру. А женщине всегда хочется оставаться совершенной. WomanHit.ru поможет вам сохранить уверенность в своем внешнем виде даже в этот суматошный период

Гардероб для молодых мамочек довольно специфичен, так как нужно учитывать особенности фигуры, которые привнесла беременность, а также смену ритма жизни после родов. Мы поможем вам остаться стильной, и при этом вы будете успевать ухаживать за вашим малышом.

Одеваемся после родов

Начнем, пожалуй, с момента, когда вы уже подарили жизнь новому человечку. Практически у всех женщин меняется фигура после родов — и меняется зачастую не в лучшую сторону. Конечно, можно попытаться вернуть себе былые объемы, но есть такие вещи, которые мы в своем теле изменить не в силах. Тут главное — понять, что вы имеете право находиться в любом телосложении. Ведь ваша красота внутри. Уделите большее внимание вашим достоинствам, так будет проще скрыть недостатки, если они есть.

После родов женщины очень часто впадают в депрессию из-за внешности, поэтому при подборе одежды крайне важно учитывать тот момент, что вещи, которые вы приобретаете, должны вас радовать, дарить эмоциональный подъем.

Чего не нужно делать

Стараться влезть в вещи, в которых вы ходили до беременности. Примите тот факт, что ваше тело изменилось, и теперь вы уже не будете вызывать того же эффекта, что и раньше, когда вы еще не планировали беременность. Вы не получите ничего, кроме раздражения и разочарования. Тем более в вашей жизни произошли грандиозные перемены, а значит, не нужно тащить вещи из прошлого в настоящее.

Покупать исключительно одежду для беременных, вещи, в которых вы будете казаться как минимум на два размера больше. Безразмерные вещи не скроют недостатки, а лишь сделают вас неопрятной.

Не стоит также покупать безграничное количество одежды. Настройтесь на то, что ваши формы будут меняться, поэтому, если вы купили в первый месяц после родов кучу вещей, будьте готовы, что большую часть придется либо выбросить, либо отдать подруге, так как они будут вам просто велики.

Откажитесь от облегающих вещей. Поставьте крест на тонких тканях, которые не держат форму. Они лишь подчеркнут некрасивый рельеф. Это относится к платьям, топам и футболкам.

Не берите вещи слишком темных цветов. В этот период вам нельзя угнетать психику еще больше. Черный и близкие к нему цвета лишь заставят вас замкнуться. А вам ведь это не нужно, правда?

На что обратить внимание

Цветные вещи. Зайдите в интернет и полистайте всевозможные каталоги, либо залезьте на сайт магазина, посмотрите, какие цвета вас особо привлекают именно сейчас. Допустим, ваш выбор пал на красный. Но обратите внимание на свою кожу: если она склонна к покраснениям, выбирайте более мягкие оттенки, но никак не алый. Это правило по покупке цветных вещей действует в том случае, если вы приобретаете верх.

Поэкспериментируйте с комплектами. Например, блузка и джинсы, или рубашка и узкие брюки. Эти комплекты подойдут мамам любой комплекции, вещи не будут вас стеснять даже на прогулке с ребенком.

Создавайте двухслойный верх. Допустим, рубашка и кардиган. Суть в том, чтобы создать линию, которая будет удлинять ваш силуэт. Постарайтесь так подобрать вещи, чтобы верхняя вещь была темнее внутренней.

Не стоит недооценивать верхнюю одежду и обувь. В первые месяцы вашим основным занятием будут прогулки с малышом, поэтому не скупитесь на верхнюю одежду и теплую обувь в зимнее время. Важен не столько внешний вид, сколько комфорт и защита от переохлаждения. Выбирайте пуховики, куртки с подкладкой. Ведь и в пуховике можно быть стильной, главное — подобрать его по фигуре. Прикупите несколько аксессуаров, например, шарф и шапку, которые выделятся на фоне скучного пальто.

Обращайте внимание на волосы. Они должны быть чистыми и расчесанными, иначе все ваши усилия по подбору вещей пойдут насмарку.

Прислушайтесь к нашим советам и оставайтесь стильными для себя и своей семьи!