Германия заплатит бежавшим от нацизма еврейским детям

Немецкое правительство выплатит однократную денежную компенсацию евреям, которых в детском возрасте вывезли в Британию из Третьего рейха. Об этом сообщает The Local.

Выплату в размере 2,5 тысячи евро начнут выдавать с января 2019 года. Этого добилась организация Claims Conference, представляющая пострадавших от холокоста евреев. Ее получат участники программы под названием Kindertransport, которая длилась с 1938 по 1940 год. За это время на территорию Великобритании вывезли 10 тысяч еврейских детей.

«Эта однократная выплата — дань уважения особенной судьбе этих детей. Им пришлось покинуть свои семьи в мирное время, зачастую — чтобы никогда больше не увидеть их вновь», — прокомментировал решение представитель министерства финансов ФРГ Мартин Чаудхури (Martin Chaudhuri).

По словам Стюарт Айзенштадт, представителя Claims Conference, «после того, как еврейским детям пришлось прожить всю жизнь в разлуке с родителями, никто не сможет возместить им урон, но так они хотя бы получат малую долю справедливости».

Программа Kindertransport была начата европейскими религиозными общинами после еврейских погромов «Хрустальной ночи» в 1938 году и продолжалась полтора года.

К концу 2017 года ФРГ выплатила жертвам нацизма суммарно около 75 миллиардов евро компенсаций.