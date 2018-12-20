Если подросток хочет встретить Новый год с друзьями

Ваш взрослеющий ребенок хочет встретить этот Новый год не в кругу семьи, а со своей компанией, а вы сомневаетесь и не можете найти весомые причины его отпустить? Тогда эта статья для вас!

Почему родителям стоит позволить своему подростку встретить Новый год в компании друзей, нам рассказала Марианна Абравитова, клинический психолог и специалист по НЛП.

Марианна Абравитова

Причина №1. Взаимное доверие

Подросток — это ребенок, который двумя ногами стоит на пороге взрослой жизни. И он всеми силами старается этот порог переступить. Он хочет, чтобы с ним считались, его уважали и ему доверяли.

Если вы знаете его друзей, уверены в том, что голова на плечах у вашего ребенка есть, то почему бы не отпустить его праздновать Новый год со своей компанией?

Почему родителям сложно отпустить ребенка?Первая причина — страх. Страшно, что ребенок вырос и проявляет первые признаки самостоятельности — хочет отдельно от вас встречать Новый год. В общем, вот-вот возьмет и вылетит из гнезда. Но вы же отпускали его на дни рождения к друзьям.

Чем новогодняя ночь отличается от обычного праздника? В принципе, ничем.

Конечно, есть традиции, которые нам говорят, что Новый год — семейный праздник и отмечать его нужно всей семьей за большим столом. Если для вас так важно соблюдение традиций, ребенку можно поставить условие — с 12 он за столом со всей семьей, а после часа может пойти к друзьям на всю оставшуюся ночь.

Как поступить, если доверия нет?. Другое дело, когда вы переживаете и, на самом деле, не доверяете своему ребенку и его окружению. Например, вы уверены, что его там научат плохому, он там попробует что-то нехорошее и так далее.

Если помимо обычных страхов у вас есть причины для такого недоверия, тогда вы имеете полное право запретить ему.

Но если ребята, с которыми общается ваш ребенок, обычные дети, с которыми он вместе ходил в детский сад, учится в школе, то желание ребенка вполне разумное. Он хочет весело провести время в компании сверстников — в этом нет ничего плохого.

У ребенка должно быть свое пространство, ему хочется попробовать что-то новое.

Подросток должен понимать, что ему доверяют. А если его отпускают к друзьям, значит, его считают достаточно взрослым.

Ваше согласие для него — это маленькая победа над детством в пользу самостоятельности.

Причина №2. Уважение выбора и интересов подростка

Некоторым родителям никогда не нравятся друзья их детей. Они выискивают недостатки, всячески намекают на то, что «он/она тебе не пара». Замечали за собой такое? Если да, то вас можно отнести к категории авторитарных родителей, которые хотят постоянно держать своего ребенка под контролем.

Конечно, у таких родителей отпроситься на Новый год к друзьям решительно невозможно.

А между тем, ничего плохого в том, чтобы иметь друзей — нет.

Ведь у вас есть друзья, возможно, с некоторыми вы общаетесь с детского возраста. И ваш ребенок имеет полное право на общение и дружбу со своими сверстниками.

Почему важно относиться к выбору друзей уважительно. Вы поддерживаете увлечения своего ребенка? Вам нравится, что сын рисует, а дочь занимается танцами? Вы с гордостью рассказываете знакомым, что делаете все для того, чтобы ваш ребенок продолжал заниматься любимым делом, потому что для него это важно.

Дружба для подростка — это не менее важное занятие.

Для многих детей в возрасте 12-15 лет друзья являются самыми близкими людьми на планете. Не родители, не бабушки с дедушками, не прочие родственники, а именно сверстники. Потому что с ними можно поделиться, они все понимают и не впадают в панику в отличие от взрослых, им можно рассказать все.

Выбор ребенка нужно уважать. Его дружбу с кем-то приветствовать и не препятствовать общению.

Лишать ребенка праздника с друзьями, по крайней мере, эгоистично с вашей стороны.

Если вы запрещаете ему Новый год в компании друзей, насильно оставляете дома, вы буквально отрезаете от него очень важную часть его жизни. Кстати, самые крепкие отношения — это дружба между подростками, пронесенная через всю жизнь.

Причина №3. Осознание ответственности

Вы хотите, чтобы он понял все про ответственность? Тогда и вам пора признать, что ребенок взрослеет. Если, например, вы разрешили подростку отпраздновать Новый год с друзьями у вас дома в ваше отсутствие, проверьте, насколько он самостоятельная и ответственная личность.

Предложите ребенку самостоятельно накрыть на стол, приготовить, убрать квартиру до и после вечеринки.

Почему ребенок должен САМ все подготовить?Да потому, что в противном случае результат воспитания будет примерно таким же, как фильме «Ирония судьбы» — помните, как мама Жени Лукашина говорила, что все приготовит для него и его девушки и уйдет? Может, поэтому он никак не мог найти себе пару и, наконец, стать взрослым.

Если вы не хотите этот новогодний сценарий повторять из года в год — готовить для друзей ребенка и уходить — то доверьте ему полную организацию вечеринки с последующей уборкой за собой.

Для того чтобы организовать новогоднюю вечеринку без помощи взрослых, необходимо проявить упорство и талант, нужно организовать людей, распределить кто что делает и кто что покупает. В общем, это не такая простая задача. И, если у детей все получится, они будут очень горды собой и почувствуют себя в новом качестве — действительно взрослыми.

Новогодняя вечеринка — это хороший тест и для родителей, и для самого подростка.

• Со стороны родителей— это еще один кирпичик в воспитании ребенка, когда он на деле понимает: для того, чтобы что-то получить, надо приложить усилия.

• Дополнительный бонус для подростка— проверка дружбы на прочность: при подготовке к вечеринке (перефразируем Высоцкого) станет ясно, кто твой друг, кто твой враг, а кто — так.