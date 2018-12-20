Звезды, ставшие мамами в 2018 году 

Знаменитые женщины, ждущие малыша и ставшие мамами, скрывают подробности жизни от журналистов и фанатов. Другие же, напротив, активно делятся фотографиями и раскрывают любопытные детали. У этих звёзд в 2018 году появились дети и они не держат это в тайне.
1. Светлана Лобода в мае стала мамой во второй раз. У 36-летней певицы уже есть семилетняя дочь Евангелина, а младшая, отцом которой называют исполнителя из Германии Тилля Линдеманна, получила имя Тильда.
2. Анна Хилькевич тоже родила вторую дочку. У 31-летней актрисы и её мужа уже есть трёхлетняя малышка Арианна, а в августе у них появилась дочь Мария.
3. У Леры Кудрявцевой летом родилась дочь Мария. Для 47-летней телеведущей рождение дочери стало настоящим праздником, ведь этой беременности ей пришлось ждать очень долго. У Кудрявцевой есть сын Жан, которому уже 28 лет, и он уже сделал Леру бабушкой.
4. Анастасия Костенко, фотомодель, в июле подарила супругу, футболисту Дмитрию Тарасову дочь Милану. Для 24-летняя Анастасии и 31-летнего Дмитрия малышка стала первым ребёнком.
5. Анастасия Шубская, модель, дочь актрисы Веры Глаголевой и супруга хоккеиста Александра Овечкина, родила в августе сына Сергей. 24-летняя Анастасия и 33-летний Александр тоже стали родителями в первый раз.
Певица Нюша, режиссёр Анна Матисон, телеведущая Регина Тодоренко и голливудские звезды, ставшие мамами, — обо всех молодых мамах рассказывает ролик.