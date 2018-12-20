Звезды, ставшие мамами в 2018 году

Знаменитые женщины, ждущие малыша и ставшие мамами, скрывают подробности жизни от журналистов и фанатов. Другие же, напротив, активно делятся фотографиями и раскрывают любопытные детали. У этих звёзд в 2018 году появились дети и они не держат это в тайне.

1. Светлана Лобода в мае стала мамой во второй раз. У 36-летней певицы уже есть семилетняя дочь Евангелина, а младшая, отцом которой называют исполнителя из Германии Тилля Линдеманна, получила имя Тильда.

2. Анна Хилькевич тоже родила вторую дочку. У 31-летней актрисы и её мужа уже есть трёхлетняя малышка Арианна, а в августе у них появилась дочь Мария.

3. У Леры Кудрявцевой летом родилась дочь Мария. Для 47-летней телеведущей рождение дочери стало настоящим праздником, ведь этой беременности ей пришлось ждать очень долго. У Кудрявцевой есть сын Жан, которому уже 28 лет, и он уже сделал Леру бабушкой.