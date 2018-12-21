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Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Их историю рассказывает издание New York Post.
Алекс и Курт Джонсон (Alex и Kurt Johnson) — старшие из всех близнецов — родились 15 лет назад, Маттиас и Джеймс Гарднер (Matthias и James Gardner) год назад, а самые младшие — сестры Элианна и Алиса Хефнер (Eliana и Aliza Hefner) всего шесть месяцев назад. При этом все они были зачаты одними и теми же людьми в 2002 году.
Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон (Marie Johnson) около 16 лет назад прошла процедуру экстраполярного оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Двое были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.
В 2009 году врачи предупредили Джонсон, что из-за ее проблем со здоровьем ей не стоит больше рожать. Тогда она пожертвовала эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства при условии, что сможет увидеть детей, когда они появятся на свет.
Все три семьи поддерживают связь и обмениваются фотографиями. Следующим летом они планируют встретиться все вместе и познакомить детей.
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Дети , Мэри Джонсон
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