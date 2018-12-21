Девочка накупила себе подарков, воспользовавшись отпечатком пальца мамы

Надоело быть хорошими мальчиками и девочками, чтобы Санта или Дед Мороз привез вам подарочки? Одна смышленая шестилетняя девочка из города Маумел, штат Арканзас, нашла способ решить эту проблему.

Она просто использовала отпечаток большого пальца своей спящей мамы, чтобы получить доступ к онлайн-маркету Amazon и накупить себе любимой подарочков на 250 долларов.

Эшлинд Хоуэлл с мамой смотрели фильм, и маленькая девочка дождалась, пока мама заснет, чтобы сотворить свою хитроумную шалость. Разблокировав мамин смартфон с помощью ее пальца, она открыла приложение Amazon и купила себе 13 разных покемонов.

Когда мама девочки Бетани на следующий день увидела уведомления о заказе, она подумала, что ее взломали. А потом решила все-таки спросить дочь, не знает ли она что-нибудь о покупках на Amazon.

«Да, мамочка, я делала покупки!» — призналась девочка. Маме разрешили вернуть только четыре игрушки, так что у Эшлинд оказалось гораздо больше подарков, чем Санта предполагал.