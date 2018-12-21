11 уроков любви, которыми каждая мать должна поделиться с дочерью

Есть вещи, которым может научить девушку только мама. У старше й сестры еще нет мудрости, а бабушка в чем-то уже отстала от жизни.

Вот 11 самых важных вещей об отношениях, которые стоит знать женщине с самого начала.

1. «Ты уже достойна любви». Это самое главное, что когда-нибудь должен услышать каждый. Вы должны помнить, что вам не нужно менять что-то в себе, чтобы вас полюбили. Научите дочь, что любой, кто пытается убедить ее, что она должна себя в чем-то переделать, чтобы стать «достаточно хорошей» — не может быть ни другом, ни партнером в отношениях.

2. Ты получишь ровно столько уважения, сколько даешь себе сама. Если ты не любишь себя, свое тело, свои ценности — ты не сможешь уважительно относиться к другим людям и получать уважительное отношение от них. Это касается и молодых людей и подруг.

3. Не уходи в любовь с головой. Даже в самый запойный период находи время пообщаться с остальным своим миром: подругами, семьей, учебой и работой. Это поможет пройти через все взлеты и падения (а они тоже будут) романтической любви.

4. Твое тело заслуживает удовольствия. Мамы обычно не говорят это дочерям, а зря. Секс это не про «даешь». Секс это про удовольствие обоих партнеров. Дочери полезно запомнить это как можно раньше, а не узнать в 45 лет случайно.

5. Смотри, как твой парень ведет себя с другими. Если он глуп, жесток, лжив или эгоистичен с теми, кого он не любит, не думай, что для тебя он сделает исключение. Люди не меняются, и однажды это все будет обращено против тебя.

6. Вступай в отношения только правильным образом. Единственные причины для отношений: это любовь, великодушие и бескорыстие.

Никакие «я одна, чо делать-то?», «все уже парами ходят, кроме меня» и «я до сих пор девственница» не могут служить основанием для отношений. Давление общества, личные страхи или навязчивость ухаживаний, это все негодные поводы для отношений.

7. Знай, что ты хочешь, и оставайся верной этому. Твое чувство собственного достоинства поможет преодолеть все проблемы. Не нужно подстраиваться под то, какой тебя хотят видеть другие.

8. Будет больно. Сердце рано или поздно будет разбито и это будет болезненно. Скажите дочери, что поможете ей пережить это, приняв ее со всеми чувствами. И сделайте это, когда придет время.

То, как женщина переживает первую потерю любви, определяет все ее остальные отношения.

Научите ее переживать боль и отпускать человека из своей жизни.

9. Любовь придет, когда ты будешь готова. Нет какого-то специального срока для первой любви. Нет какого-то одного специального человека, который предназначен только тебе.

10. Не устраивай «проверки чувств», твой парень может эту проверку не пройти. Отношения, это вопрос доверия. Ты достаточно сильна, чтобы поговорить о своих сомнениях с ним прямо. Ты достаточно умна, чтобы почувствовать, когда тебя обманывают. Доверяй себе.

11. Жизнь не сказка. В сказке принцессу спасает герой и живут они долго и счастливо. Сказки приятно смотреть, но моделировать свою жизнь по ним не надо. Ты не Золушка, которой свалится на голову счастье, просто жди и работай. Ты не Бэль, которая снимет заклятье с Чудовища (скорее всего твое чудовище обычный урод каких сто на миллион). Будь реалистичнее, даже будучи по уши влюбленной.