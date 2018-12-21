Двухлетняя малышка спасла маме жизнь, позвонив по телефону ее подруге

Благодаря девочке врачи приехали вовремя.

Двухлетняя Эсме Хоукинс из Англии спасла свою 24-летнюю маму Жасмин, у которой развилась аллергическая реакция на обезболивающее. Из-за этого женщина потеряла сознание, упала и ударилась головой. Эсме оказалась умной девочкой, которая не растерялась, разблокировала мамин телефон и по FaceTime позвонила ее подруге. Малышка сообщила, что «мама спит, и у нее болит голова». К счастью, подруга поняла, что с мамой девочки случилась беда и вызвала скорую. Пока врачи ехали, женщина не прекращала разговаривать с девочкой и убеждать ее открыть дверь, чтобы впустить медиков.

В какой-то момент я очнулась и услышала, что подруга просит дочь быть смелой девочкой и открыть дверь людям из скорой помощи. Дочь знает, что я не разрешаю никому открывать дверь, но подруга уговорила ее сделать исключение,

— рассказала Жасмин The Daily Mail.

В итоге малышка впустила приехавших врачей. Когда медики вошли в дом, они увидели, что девочка позаботилась о маме, укрыв ее одеялом. В настоящий момент Жасмин уже восстанавливается после этого инцидента. Она благодарит дочь за то, что та спасла ей жизнь.

Я ей невероятно горжусь. Она мой герой! Не знаю, что бы я делала без своей девочки!