В Москве соберут подарки для детей-сирот

Российский блогер Гусейн Гасанов вместе с проектом продюсера Игоря Матвиенко #ЖИТЬ запускает благотворительную акцию в помощь воспитанников подмосковных детских домов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

На протяжении четырех дней, с 22 по 25 декабря каждый желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру, которая расположится перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве. Подарки будут принимать с 09.00 до 23.00 по московскому времени. Участники акции могут принести не мягкие игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества — все вещи должны быть новыми.

«Помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. Всего один принесенный подарок, и вы — Дед Мороз, подаривший ребенку праздник! По-моему, нет лучшего способа проводить 2018 и встретить Новый год на позитивной волне», — сказал Гасанов.

Игорь Матвиенко в свою очередь отметил, что проект #ЖИТЬ вырос и развивается вокруг добрых слов, поддержки, внимания друг к другу и положительных эмоций.

Во вторник 25 декабря Гусейн Гасанов вместе с подписчиками и участниками проекта #ЖИТЬ прямо от ВДНХ отправятся в подмосковные детские дома дарить подарки.