Когда мама хочет отдохнуть: 8 увлекательных занятий для детей на каникулах

Песочные фрески, термомозаика, смальта, алмазная вышивка, аппликации и другие способы занять ребенка надолго.

Песочные фрески

Несмотря на то, что на коробке указана рекомендация — для детей старше трех лет — песочными фресками любят заниматься и совсем малыши. В продаже есть наборы разных уровней сложности: от маленьких до больших. Можно создать не только картинки, но и часы, фоторамки, магниты на холодильник.

Подготовьте ребенку:

чистый стол,

тряпку и тазик с водой,

для малышей расстелите клеенку на пол.

Смальта

Работа со смальтой проходит в несколько этапов: сначала на клеевую основу выкладывается мягкая мозаика, а потом заливается гипс. Некоторые наборы (для начинающих художников) исключают гипс и ограничиваются клеем и основой. В результате получается что-то вроде витража. Очень красивое и оригинальное изделие, которое и подарить не стыдно. Например, бабушке с дедушкой.

Подготовьте ребенку:

устойчивую поверхность (можно делать на полу),

тазик с водой для рук,

влажные салфетки,

веник и совок (если используется гипс).

Термомозаика

Лучшего инструмента для развития мелкой моторики сложно придумать. Маленьким пальчикам надо брать крохотные детали и нанизывать их на штырьки основы. После того, как изделие приобретет законченный вид, его через бумагу нужно прогладить утюгом для скрепления элементов. Отлично себя зарекомендовали наборы с магнитами на клеевой основе — крепко держатся, их можно повесить на холодильник.

Подготовьте ребенку:

миску для деталей,

пинцет — по желанию,

чистый стол и пол в радиусе двух метров (иначе упавшие детали будет тяжело найти),

утюг (пользоваться им можно только под вашим присмотром).

Аппликация из флиса

Аппликации представлены на рынке в большом разнообразии, и флисовая — лишь один из видов. Но создаваемые с ее помощью изделия вполне могут претендовать на звание шедевров. Да и процесс затягивает.

Подготовьте ребенку:

чистый стол,

нитки и иголки (или маленькую швейную машину для ребят постарше),

пластырь (в случае, если ребенок уколется иглой),

клеевой пистолет (по желанию, для старших ребят, которые не хотят шить, а любят клеить).

Картины по номерам

Раскрашивать по номерам любят многие взрослые, что уж говорить о детях. Поэтому картины разной сложности можно сразу покупать и ребенку, и себе (потому что вам тоже захочется). Мальчики и девочки старше пяти лет уже достаточно усидчивы, чтобы нарисовать свой шедевр, пусть и по номерам. А если ребенка заинтересовала картина и сам процесс — будьте уверены, что на пару часов вы его заняли.

Подготовьте ребенку:

большой, чистый стол,

тазик с водой и тряпку,

влажные салфетки для рук,

настольную лампу,

фартук для творчества.

Конструкторы из кирпича

Конструкторы для юных каменщиков выпустиил многие производители. Отдельно хочется порекомендовать конструктор от «Брикник». Да, он дороже прочих, но удобен в работе и гарантирует отличный результат, который сохранится надолго.

Подготовьте ребенку:

твердую основу, на которой постройка сможет находиться долгое время,

тазик с водой для рук,

одежду, которую не жалко испачкать или фартук для творчества.

​Все виды пластилина

Речь не только о простой, знакомой нам с детства массе для лепки, но и о тесте на растительной основе (нередко продается в комплекте с формочками), о застывающем пластилине (запекается в духовке и превращается в пластмассу), о шариковом пластилине, пластилине-мыле и парафине (для создания свечей) и других.

Подготовьте ребенку:

тазик с теплой мыльной водой для рук и полотенце,

чистый стол с клеенкой,

палочки, пластмассовый ножик и другой инвентарь.

Краски

Знаете только гуашь и акварель? А ведь есть еще витражные краски и краски по ткани и керамике. Кроме того, в последнее время популярность набирает 3D-ручка — гаджет, которым можно рисовать прямо в воздухе и создавать причудливые объемные фигуры.

Подготовьте ребенку:

чистый стол,

фартук для творчества,

влажные салфетки,

несколько разных по размеру кисточек,

непроливайку,

клеенку на стол и на пол.

Я привела лишь несколько примеров, тогда как на самом деле возможностей не перечесть. Раскраски по бархату, медные гравюры, наборы для создания духов, мыла, модных аксессуаров (браслетов, сумочек, заколок), приборы для выжигания и выпиливания, комплекты для изготовления шоколада и леденцов — найдите занятия, которые сделают долгие выходные для ребенка веселыми и увлекательными, а вам дадут время расслабиться.