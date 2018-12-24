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Детей довели до рыданий рождественским подарком 

Рамблер 1 час назад
В преддверии Рождества дети по всему миру ждут подарков. Не стали исключением малыши из Дании, родители которых приготовили сюрприз. Брат и сестра с нетерпением вскрыли подарочные пакеты, но в них оказались совсем не те презенты, которые мечтали получить дети. В пакетах, которые выглядели как упаковка леденцов, оказалась капуста брокколи. Этот «деликатес» дети не очень приветствуют, что ярко продемонстрировали и датские детки. Родители сняли видео, на кадрах которого прекрасно видно, что брат и сестра разочарованы сюрпризом от новогоднего волшебника и вот-вот разрыдаются от обиды.
Дети , Видео
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