Как японским детям прививают любовь к работе

Про то, как работают японцы, знают многие: ответственная, трудная работа с утра до ночи — это стиль жизни всей Японии. В большинстве своем, они редко берут отпуск. Так происходит из-за особой корпоративной культуры.

Но все начинается еще в детстве. Дети Японии очень трудолюбивы: они прилежные ученики, у них хорошие оценки в школе и уважение к труду родителей.

В Японии нет яслей, а в сад могут пойти дети с 3-х лет и по очень уважительной причине. Просто так отдавать ребенка в чужие руки в сад — дурной тон.

Из этого вытекает, что родители часто берут детей с собой на работу. В компаниях предусмотрены комнаты матери и ребенка, а также спальни для детей и сотрудников.

anews

Находясь в рабочей обстановке с малых лет, дети быстро понимают, что такое работа и как важно работать.

Интересная особенность и в воспитании. Родители никогда не бьют и не ругают ребенка, а вместо этого спокойно разбирают, в чем была ошибка в поведении дитя. Поэтому, главный страх японских детей — не оправдать ожидания родителей. Подростки стараются учиться хорошо, чтобы в будущем зарабатывать большие деньги.