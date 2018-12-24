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Малышка сделала устрашающий макияж, насмешив мать 

Рамблер 21 минуту назад
Наблюдая, как красятся мамы, юные кокетки тоже тянутся к косметичке и по-своему используют декоративную косметику. У малышек своё представление о красоте, да и правила нанесения макияжа они ещё не освоили, но остаться равнодушным к мейк-апу этой крошки невозможно. Слишком тёмные тени и чрезмерно выразительная помада ничуть не портят образ чаровницы, хотя, похоже, мама красавицы с этим не согласна. Посмотрите ролик и оцените готический макияж в тёмных тонах, который сделала себе девчушка, растормошившая косметичку мамы. Разве можно не согласиться, что перед нами самая красивая девочка?
Дети , Видео , Красота
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