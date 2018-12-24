Гардероб юной модницы осудили в Сети

Некоторые детки обладают более внушительным гардеробом, чем многие взрослые. Это подтвердил ролик, опубликованный блогером Шеницей Бернал. На кадрах видно, что из школы выбегает маленькая девочка. Кроха — младшая сестра Шеницы, которую она встречает после занятий. Каждый раз девочка выбегала из здания и бросалась с объятьями к сестре, но зрители обратили внимание не на непосредственность Бернал-младшей. Они увидели, что всякий раз девочка была в новой куртке. Пользователи отметили, что у маленькой модницы курток больше, чем у них, а кое-кто даже написал, что за всю жизнь носил меньше курток, чем девочка из ролика.