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Гардероб юной модницы осудили в Сети 

Рамблер 5 часов назад
Некоторые детки обладают более внушительным гардеробом, чем многие взрослые. Это подтвердил ролик, опубликованный блогером Шеницей Бернал. На кадрах видно, что из школы выбегает маленькая девочка. Кроха — младшая сестра Шеницы, которую она встречает после занятий. Каждый раз девочка выбегала из здания и бросалась с объятьями к сестре, но зрители обратили внимание не на непосредственность Бернал-младшей. Они увидели, что всякий раз девочка была в новой куртке. Пользователи отметили, что у маленькой модницы курток больше, чем у них, а кое-кто даже написал, что за всю жизнь носил меньше курток, чем девочка из ролика.
Дети , Видео , Мода
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