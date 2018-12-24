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Сеть удивил гардероб школьницы 

Мир24 3 часа назад
Пользовательница Сети из Филиппин по имени Шен выложила в Тwitter видео, как встречает младшую сестру из школы. Многие подписчики поразились разнообразной одеждой девочки.
«Это подборка за год. Младшая сестра каждый раз, когда я забираю ее из школы», — написала Шен.
В ролике маленькая девочка выходила из школы, подбегала к старшей сестре и обнимала ее. Пользователи отметили, что видео очень милое. «Я бы тоже хотела, чтобы кто-то был рад так меня видеть», «Она бежит к тебе с такой любовью. Это лучше чувство в мире», — прокомментировали подписчики.
Многие обратили внимание на одежду девочки. «У нее столько разных курток. Отличный гардероб», «Как эта маленькая девочка может иметь 50 разных курток», «У этой маленькой девочки в десять раз больше нарядов, чем у меня», «У нее есть одежда на каждый день года», — подчеркнули в комментариях подписчики.
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