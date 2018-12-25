10 причин, почему четверо детей лучше, чем один

Детям всегда есть с кем поиграть (и с кем поговорить, и кого доставать вместо меня)

Тут все просто. Еще на старших двойняшках я убедилась в том, что детям часто действительно куда интереснее друг с другом, чем с родителями. Даже если поначалу все кажется очень сложным — примерно с полугодовалого возраста малышу очень интересно общаться с сестрами и братьями.

Младшим всегда есть у кого получить помощь, если я занята

У моих старших разница с младшими в 12 и 15 лет, поэтому я совершенно спокойно могу делегировать довольно серьезную часть своих обязанностей. Да и полномочий, конечно же, тоже. Со старшими я уже вполне спокойно могу дружить — и не переживать, что я заросла проблемами памперсов-кашек-козюлек по самые уши.

Можно не переживать, если я ошиблась с выбором размера одежды — кому-то точно придётся впору

Я очень не люблю шоппинг. Настолько, что у меня начинают болеть все зубы разом — даже те, которые вообще искусственные. Покупки не всегда оказываются по нраву или по размеру — значит, существует реальная возможность, что одежда подойдет кому-то из других детей. Очень спасает и то, что мы очень любим одеваться в стиле «кэжуал» — все такое камуфляжное и просторное, с дурацкими принтами и карманами.

У меня получилось прожить свой идеальный сценарий родов — к четвёртому разу я уже совершенно точно знала и понимала все, что происходит

Со старшими двойняшками я рожала в роддоме и не представляла себе вообще, что это такое и зачем все вокруг меня движется именно так. У меня есть подозрение, что — если вдруг, хотя очень вряд ли — с пятым ребенком я вообще обойдусь без чьей-либо помощи (третью и четвертую мы рожали с мужем соло), а дальше я спокойно смогу ассистировать в родах. Впрочем, это я готова делать и сейчас, пожалуй.

Можно петь хором с разбивкой на голоса

Просто мы любим петь. Гуляем с собаками такой маленькой толпой — и громко распеваем песни. Меня не очень интересует, решат ли наши соседи, что мы не слишком в ладах с головой. А даже если и так — что мне с того? Главное, что никто не стесняется петь во весь голос — и, я слышала, подобная практика изрядно помогает сбросить напряжение. Проораться, другими словами, полезно всем.

Всегда есть, с кем сыграть в карты или в настолку

Когда ты один — ты предоставлен сам себе. Когда у тебя много сестер или братьев — тебе не нужно слишком сильно задумываться, во что бы такое сыграть. Компаньон для любой игры всегда найдется.

Они выдумывают вчетверо больше глупостей по сравнению с одним ребёнком — зато это вчетверо веселее

Порой мне кажется, что я излишне оптимистична по этому вопросу. А иногда я понимаю, что мне вовсе не кажется. Но чаще всего это все настолько смешно, что сердиться всерьез я просто не успеваю. Хотя, возможно, я просто ухитрилась отрастить дзен до потолка по поводу детских проказ.

Уборку дома проводить довольно быстро (если удастся всех собрать в кучу и убедить отложить все свои неотложные дела). Но и бардак образуется вчетверо быстрее.

Главное — вовремя распределить обязанности и проследить, чтобы никто не сачковал и не отлынивал. Заявления типа «а у меня есть другие дела» не воспринимать, вопросы типа «а почему я» пропускать мимо ушей. Достаточно сообщить о генеральной уборке накануне, чтобы все успели подвинуть свои дела. И контролировать выполнение ежедневных обязанностей каждого из детей.

Вместо одного пресловутого стакана воды я в теории могу рассчитывать на четыре.

Я очень даже допускаю мысль, что воды-то мне тогда и не захочется — но думать о том, что она все же может быть при необходимости, довольно приятно.

На праздники я получаю вчетверо больше подарков — и, возможно, когда-то у меня будет очень много внуков.

На самом деле, даже если все они окажутся чайлд-фри, я приму их выбор. Но уже сейчас видно, что всем моим детям очень хорошо вместе, несмотря на мелкие стычки и даже — редко — драки. Самое главное — мы банда. Мы можем сколько угодно орать друг на друга или ссориться — а у меня довольно буйное и шумное семейство — мы таки банда. И мне это очень нравится.