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Дети звезд, не похожие на родителей 

Рамблер 1 час назад
Как правило, дети наследуют кое-какие особенности внешности от родителей. Но иногда в семье появляется малыш, который совсем не похож на своих родителей, и это моментально порождает сомнения насчёт отцовства. А если дети, не похожие на родителей, рождаются в известной семье, то поклонники моментально распускают слухи о порочных связях и строят домыслы насчёт реальных отцов малышей.
Анастасия Стоцкая в 2011 году родила сына Александра. Поклонники сразу углядели в темноглазом и темноволосом мальчике черты Филиппа Киркорова. Сама Анастасия многократно говорила, что сама удивлена таким сходством, но всякий раз опровергала слухи о том, что отцом её сына стал Филипп. С возрастом маленький Александр действительно стал ещё больше похож на Киркорова и его сына Мартина. Недавно разгадка необычной внешности сына Анастасии Стоцкой всё-таки нашлась. Актриса опубликовала с Инстаграм фотографию своих родителей. Даже мельком взглянув на отца Анастасии, можно сразу понять, что мальчик пошёл в него: у мужчины такие же тёмные и большие глаза и чёрные волосы.
Почему Филиппа Киркорова подозревают и в отцовстве Гарри Галкина? Почему сын футболиста Неймара совсем не похож на отца? Как Анна Михалкова умудрилась родить абсолютно разных сыновей? Рассказы об этих звёздах ищите в ролике.
Женский форум
Дети , Видео , Звёзды , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Анна Михалкова
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