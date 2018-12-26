«Я стараюсь быстро проходить мимо зеркала»

Дано мне тело — что мне делать с ним, таким прекрасным и таким родным? Этим вопросом задаются все без исключения женщины, родившие детей. Некоторым удаётся принять себя — со всеми морщинками, складками и шрамами, в то время как другие не могут без грусти смотреть в зеркало. Истории мам: как им живётся в том теле, которое у них есть прямо сейчас.

Вероника, 36, рост 173, вес 65. Трое детей, старшей дочке 10 лет, двойняшкам 3 года:

9 лет назад я выписывалась из больницы, вся в швах и шрамах после операций, зондов в животе и катетеров в шее. Тогда, конечно, меньше всего я могла себе представить, что когда-нибудь я буду участвовать в международном фотопроекте "Следы жизни", цель которого — показать, что красивый человек останется красивым несмотря ни на что. Это фото — одно из сделанных в рамках проекта.

Я довольна физическими возможностями моего тела. Мне нравится осознавать, что я легко могу прибежать 7-12 км (моя обычная утренняя пробежка), выжать приличный вес в зале, на одном дыхании проехать веломарафон. Люблю смотреть на себя в зеркало и видеть красивую, упругую фигуру. Толчком послужили родители, которые привели меня в балет в 6 лет — и с тех я в спорте, то есть уже 30 лет. Никаких специальных пинков мне больше не нужно, тело само знает, что должно работать и двигаться, это такая же потребность, как питье и еда.

Все самые серьезные достижения идут из точки любви. Из любви к себе я стала многодетной мамой: очень хотелось этого абсолютного, безусловного счастья, из любви к себе же я возвращала тонкую талию и круглую попу. Думаю, это по силам любой.

Александра, 35 лет, сыну 4 года. Рост 175, вес 50 кг

Я не люблю своё тело. Оно предавало меня столько раз, что мне кажется, мы никогда не договоримся. Я стараюсь как можно быстрее проходить мимо зеркала — оно всякий раз демонстрирует мне то унылого бегемота в складках, как пару лет назад, то сутулого дистрофика, как сейчас.

После рождения ребёнка у меня случился глобальный гормональный сбой. Я весила больше 100 кг и все, что мне хотелось — лечь и тихо уснуть навсегда. Ни о каком спорте речи не шло — даже такие простые действия, как чистка зубов или мытьё головы требовали от меня нереальных усилий. ГВ пришлось свернуть, я пропила курс препаратов. Начала резко худеть — да так, что до сих пор не могу остановиться, хотя пора бы. Да, я сбросила вес — но продолжаю ощущать себя отвратительно.

Подруги советуют мне сходить к психотерапевту. Наверное, проблема не в том, как я выгляжу — а в том, что происходит внутри моей головы. Но мне пока страшно.

Ирина, 27 лет, детям 6 и 2. Рост 165, вес 78 кг

У меня есть лишний вес: я начала набирать его после рождения сына, потом вроде вернулась к своим обычным параметрам. И забеременела снова. Сейчас я продолжаю кормить грудью дочку, поэтому особо стараюсь не ограничивать себя диетой, но вес не то, что не уходит — он продолжает нарастать.

Я понимаю, что дело не в килограммах, но мое тело раздражает меня все больше и больше. Я ношу осточертевшие мне «беременные» вещи — ни во что другое я не помещаюсь.

Мне тяжело бегать с детьми на площадке, я стесняюсь раздеваться при муже, хотя понятно, что причина его охлаждения — во мне. Нужно бы пойти в зал, но я боюсь, что все будут на меня пялиться и смеяться. В общем, я пока не знаю, можно ли что-то изменить.

Ольга, 38 лет, рост 160, вес 55 кг, двое детей, 4 и 6 лет

Я на пути к принятию своего тела. Никогда не была собой довольна, постоянно пыталась бороться с лишним (как мне казалось) весом, начиная с 17 лет. К сожалению, это психологическая проблема и она совершенно не связана с фигурой, потому что даже сейчас я продолжаю стесняться. Мне сложно носить привычные многим вещи.

Я всю жизнь занимаюсь спортом. Последнее увлечение — бодибилдинг, которое выросло из предложения мужа снова начать ходить в зал в сентябре 2017. За время проживания горя от рождения младшего ребёнка (он имеет тяжёлые моторные, когнитивные и обменные нарушения, болен эпилепсией и многим другим) я набрала к своим привычным ещё 12-13 кг, а муж к тому времени обогатился сорока пятью.

Если нет мотивации, всё остальное бессмысленно. А она рождается только там и тогда, когда есть психологический ресурс для изменений. Его же нет, пока есть различные проблемы: когда дома — день сурка, на работе — маразм, когда есть стресс, депрессия, болезни. Пока я считала себя "ленивой тряпкой", ничего не менялось, только нарастали депрессия и вес. А когда я поняла, что моё состояние — результат жизненных обстоятельств, мне стало легче, я разрешила себе есть. И только через год работы со своим состоянием я начала себя потихоньку двигать.

Когда нет сил, находится 100 000 оправданий, которые на самом деле не беспочвенны, к ним стоит прислушиваться. Иногда мы не «ленивые тряпки», у нас просто нет сил сейчас. Но они могут появиться позже — в это нужно верить, это нужно знать. А пока можно погладить своего внутреннего ребёнка, поплакать и пожалеть, дать ему конфету или пирожок, вытереть ему слёзы отчаяния и дать быть — таким, какой он есть.

Эти истории очень характерны, хотя все женщины выглядят неидеально. Проблема внешности действительно начинается в голове — и там же, наверное, решается. Единого рецепта совершенствования, который подошёл бы всем, не существует — но всегда есть возможность начать радоваться себе прямо сейчас, чтобы дать себе шанс что-то изменить завтра. Или оставить, как есть — и просто жить счастливой.