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Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу 

Lenta.ru 1 час назад
В Австралии девочка подарила отцу ракушки в канун Рождества, но сидевшие в них смертоносные осьминоги чуть не убили его своим ядом. Об этом сообщает информационный портал Perth Now.
24 декабря Аарон Пикс (Aaron Pix) из города Перт, штат Западная Австралия, отправился на побережье вместе со своими детьми: 11-летней Софи (Sophie) и 7-летним Уиллом (Will). Мальчик играл на пляже, а девочка ныряла за ракушками. Она достала две раковины причудливой формы и вручила их отцу. Тот положил их в карманы шорт, чтобы позже достать дома и промыть.
Дома Аарон обнаружил, что в дарах сидели синекольчатые осьминоги — одни из самых ядовитых животных в мире. Один из них вывалился ему на руку во время промывания ракушки. Другой сидел в его кармане.
«Софи подобрала эти ракушки и плавала с ними. Это несколько раз могло обернуться катастрофой. К тому же, осьминог просидел у меня на ноге 15-20 минут», — признался журналистам обеспокоенный отец. Он принялся искать информацию о животных в интернете и узнал, что их укусы безболезненны. «Ты можешь даже не узнать, что тебя укусили, и умереть через несколько минут. Довольно страшно думать, что я мог умереть на глазах моих детей в сочельник», — добавил он.
Семья вызвала скорую, врачи забрали Аарона в больницу, где он провел около трех часов. Из-за контакта с щупальцами моллюска на ноге мужчины появилась небольшая сыпь, однако его жизни ничего не угрожало.
Синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Они обладают довольно агрессивным характером и, будучи потревоженными, нападают на существ любых размеров, в том числе человека. Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. В настоящее время антидота к их яду не существует.
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