Польза и вред: чем можно и чем нельзя кормить детей на Новый год

В Новый год вся семья соберется за праздничным столом. Какие блюда из взрослого меню могут быть опасны для детей и чем их заменить, рассказывают эксперты.

Есть в нашей стране новогодняя традиция — устраивать пышное застолье. Сколько всего готовят в этот день: оливье, селедка под шубой, буженина… А сколько закусок расставляют гостеприимные хозяйки на праздничном столе: икра, красная рыба, копченые колбасы, соленья… Что уж говорить о тортах и конфетах. В этот день никто не задумывается о том, насколько полезна или вредна такая пища.

Дети не отстают от взрослых и с удовольствием лопают все перечисленное за обе щеки. Но педиатры, гастроэнтерологи и диетологи относятся к подобным пиршествам скептически и призывают родителей внимательнее составлять новогоднее меню. А еще лучше организовать для детей отдельный стол, на котором еда будет более подходящей для чувствительных желудков.

Наши эксперты рассказали, какие «взрослые» продукты нужно заменить, а какие и вовсе исключить из детского меню, не испортив при этом праздник всем членам семьи.

Комментирует Елена Кален, психолог, эксперт в психологии снижения веса, автор тренинга похудения

Некоторые уверены, что если ребенку больше года, его можно кормить теми же продуктами, что и взрослых. Это верно, если вся семья придерживается правил здорового питания.

Когда на новогоднем столе множество майонезных салатов, присутствует жареная картошка, холодец и соленые огурцы, лучше приготовить для детей отдельный стол.

Вот какие продукты стоит исключить из детского меню:

• Колбасы и копченую рыбу. В колбасе содержится огромное количество соли, которая мешает усвоению кальция и существенно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

А в копченую рыбу зачастую добавляют жидкий дым, содержащий в составе опасные для здоровья вещества.

• Салаты с креветками и мидиями. Заморские морепродукты могут вызвать аллергические реакции и сильное отравление.

• Грибы. У ребенка до 7 лет не вырабатываются ферменты, способные переварить хинин — микроэлемент, содержащийся в грибах.

И если на взрослого грибы оказывают нейтральное воздействие, то на неокрепший детский организм влияют не самым лучшим образом.

• Кетчупы, майонезы. В составе магазинных соусов содержится большое количество трансжиров и консервантов, которые вызывают аллергию, приводят к гастриту и другим проблемам с желудком.

• Газировка. В 200 мл известной газировки содержится не менее 10 ложек сахара, а также кофеин. Такой состав губителен для ребенка: сахар вызывает кариес, а кофеин — нервное возбуждение.

• Некоторые фрукты. Не стоит кормить детей дыней и виноградом.

Эти фрукты затрудняют работу поджелудочной железы, вызывают колики и газообразование.

• Холодец. Педиатры и диетологи считают, что холодец можно давать детям старше трех лет. И только в том случае, если он сварен из натуральных ингредиентов в домашних условиях. Для его приготовления рекомендуется использовать мясо индейки или курицы.

• Красная икра. Считается, что икра полезна для детей любого возраста: в ней содержится много белка и витамины группы А, D и В. Однако на этот продукт часто возникает аллергия в виде высыпаний на коже. Также встречаются случаи индивидуальной непереносимости.

• Сладости. Если малышу менее трех лет, рекомендуется исключить жевательный мармелад, мандарины и шоколадные конфеты.

Как же адаптировать новогоднее меню для ребенка?

Выбирайте полезные продукты. В традиционное оливье добавьте отварную курицу вместо колбасы, а майонез замените сметаной или сделайте его самостоятельно.

Угощайте домашними сладостями. В магазинных тортах и пирожных нередко встречается маргарин и усилители вкуса. Если приготовить десерт дома, в нем будет намного меньше калорий и пищевых красителей.

Интересно украсьте. Даже скучную капусту брокколи можно красиво и выигрышно украсить. Купите оригинальные формочки, вырежьте из простой, но полезной еды фигурки животных, Деда Мороза или снеговика.

Устройте перекус. Поскольку новогоднее застолье проходит намного позже традиционного ужина, рекомендуется устроить перекус в то время, когда ваш ребенок привык есть. Не надо говорить ребенку «потерпи, сейчас придут гости» и доводить до состояния острого голода.

В таком случае увеличивается риск переедания и проблем с ЖКТ.

Подавайте блюда постепенно. Не стоит сразу выставлять на детский стол салаты, закуски и несколько горячих блюд. Ребенок захочет сразу все, не справится со своими желаниями, что обернется для него и для вас неприятными последствиями.

Комментирует Надежда Георгиевна Васильченко, врач высшей категории, заведующая отделением педиатрии сети клиник «Здравица»

Хоть Новый год — это семейный праздник, и взрослые стараются накрыть стол как можно «богаче» и разнообразнее, детям раннего и младшего школьного возраста в связи с особенностями пищеварения не подходят блюда со взрослого стола (жареные, жирные, заправленные майонезом, острые, маринованные).

Для сервировки детского стола можно приготовить салат из свежих овощей, заправленных растительным маслом или сметаной, фруктовые салаты с йогуртом.

Детям до 3 лет не рекомендуется готовить салаты, им лучше предлагать овощи, мелко нарезанные или натертые на крупной терке по отдельности.

Очень полезным блюдом на детском столе может быть запеченное мясо или рыба.

При приготовлении блюд помним, что продукты в них должны быть узнаваемы для ребенка, так как дети, особенно маленькие, могут отказаться есть незнакомых продукты.

Дополнительные советы:

Не рекомендуется использовать пластиковую посуду.

При расстановке тарелок проверьте их на наличие сколов, трещин, чтобы малыш случайно не разбил их при постукивании ложкой по дну тарелки.

Столовые приборы используйте по возрасту: совсем маленьким деткам кладите легкую ложку, с 5-6 лет можно предлагать и ложку, и вилку, дети школьного возраста уже могут пользоваться ножом.

Пища не должна быть горячей, чтобы ребенок не обжегся.

Напитки (морс, сок, вода) лучше разливать в бокалы с ручкой (не в стакан) и ставить их на стол сразу, так как многие дети привыкли запивать пищу во время еды.

Комментирует Юлия Сергеевна Будько, гастроэнтеролог, педиатр, Многопрофильные поликлиники «Профессионал» (г. Владивосток, г. Уссурийск, Приморский край)

В большинстве семей планируются новогодние застолья с большим набором продуктов. Взрослые часто стремятся дать что-нибудь вкусненькое ребенку, всего ложечку, только попробовать, например, оливье или холодец, ведь он так просит. То, что можно взрослому, не всегда можно ребенку, не важно, 2 года ему, 5 лет или 10.

По возможности не нужно отступать от привычного меню даже «ради праздника».

Блюда могут быть празднично украшены и приготовлены из любимых продуктов ребенка.

Если родители придерживаются здорового питания, то в таком случае малыша с 3 лет можно сажать за общий стол. Если же родители придерживаются российских традиций застолья с майонезными салатами, копченостями, соленьями, жареным мясом с острым соусом, то придется контролировать, что ребенок берет со стола.

Постарайтесь включить в меню только знакомые продукты. Новые могут вызвать дискомфорт, особенно у детей до трех лет, так как у них вырабатываются еще не все группы ферментов.

Желательно, чтобы одно блюдо содержало не более 3-4 ингредиентов, тогда оно хорошо усвоится.

Лучше избегать высококалорийных продуктов (майонез, сметана жирностью выше 10%, сыр жирностью выше 20%, жирных видов мяса, рыбы), поскольку они перегружают поджелудочную железу.

Пусть останутся на «взрослом» столе острые закуски и салаты корейской кухни, морепродукты, икра, жирные салаты, овощи, вызывающие метеоризм (фасоль, редис), шоколад, торты с кремом, цитрусовые.

С осторожностью подходите к дегустации детьми соленых помидоров, огурцов, оливок и грибов.

На следующий день многие готовые блюда становятся небезопасны. Особенно салаты, которые были заправлены майонезом или сметаной. Потому хотелось бы предупредить всех: не надо их доедать!

Ведь они простояли сутки, причем часть времени на столе, без холодильника. А значит, вполне вероятно, что на следующий день в них уже могут активно размножаться микроорганизмы, что грозит пищевой токсикоинфекцией.

Комментирует Александр Шеремет, бренд-шеф-повар гастрономического ресторана Saint Michel (семейный курорт Alean Family Resort & Spa Doville 5*, Анапа)

На мой взгляд, Новый год — это все-таки семейный праздник, поэтому за одним праздничным столом должны собраться все независимо от возраста. Блюда новогоднего стола могут быть привычными и простыми, многое зависит от подачи.

Если за столом будут дети, это стоит учесть при составлении новогоднего меню.

Общие рекомендации таковы:

По максимуму исключите все жареное, жирное, острое и соленое.

Ограничьте наваристые бульоны, копчености и колбасы, а также продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию: морепродукты и рыбу, мандарины, апельсины и шоколад.

Применяйте щадящие методы приготовления блюд, такие как варка, запекание, приготовление на пару, на гриле.

Старайтесь включать в каждое блюдо как можно меньше ингредиентов.

Аккуратно используйте специи и всевозможные соусы, по возможности подавайте их отдельно.

Педиатры не советуют приучать ребенка к сложным вкусам с юного возраста. Пускай малыш научится отличать, ценить и предпочитать натуральный вкус каждого продукта.

Если все-таки вы решили приготовить блюдо только для взрослых, то не ставьте его на общий стол, а подавайте каждому на отдельной тарелке, при этом предлагая детям привлекательные и полезные кушанья, приготовленные только для них.

Но если ребенок любит, к примеру, оливье или вы не представляете без него новогоднего стола, то приготовьте облегченный вариант. Замените традиционную колбасу на филе курицы, а вместо майонеза используйте йогурт или другую, менее жирную и острую заправку.