Что будет, если ребенка заворачивать в черные и красные пеленки

Достаточно один раз понаблюдать за выпиской из роддома мам с новорожденными, чтобы убедиться — современные родители все чаще отказываются от пеленок уже на этапе выписки из перинатального центра. Однако их все еще можно отнести к разряду исключений. Большинство все же младенцев пеленают. Тем более, что в последнее время все чаще разгораются споры о необходимости пеленания ребенка, в которых победу одерживают педиатры, доказывающие, что в первые недели жизни малыша заворачивать его просто необходимо.

Пеленки различаются по размеру, качеству материала, предназначению — для заворачивания, подстилания в кроватку или коляску, расстилания на пеленальном столике, принятия воздушных ванн, массажа, купания и тому подобного, плотности и толщине — тонкие ситцевые (нижние, нательные), потолще — фланелевые, байковые (верхние, теплые), а еще по цвету.

Обычно самыми «ходовыми» являются пеленки с однотонной основой пастельного тона в цветочек, горошек и с прочими рисунками, либо цветные однотонные — как правило, розовые, голубые, желтые, светло-сиреневые. Мало кому придет в голову шить пеленки из кричащих тонов, среди которых, безусловно, самыми заметными будут красный и черный. Авторы научной работы «Роль цвета в жизни ребенка» — Л. Д. Шеховцова, И. В. Прокофьева, Р. И. Маркова, В. Н. Резванцева, Е. В. Шишаева утверждают, что от окружающих малыша красок напрямую зависит его психологическое состояние. Каждый цвет имеет определенное воздействие на психику ребенка. Однако к новорожденным это относится с некоторыми оговорками. Ученые установили, что в первые дни жизни малыш различает в основном только черные и белый цвета. Причем каждый из них привлекает его внимание только в контрасте друг с другом. Не случайно психологи рекомендуют для новорожденных спальню в оттенках черно-белого, чтобы малышу было «за что зацепиться взглядом».

Но так происходит в течение первых четырех недель. А затем малыш обращает внимание на красный цвет, безусловно, самый яркий. Это заметно по игрушкам, которые родители держат перед глазами младенца: именно за игрушкой этого цвета он следит в первую очередь. Авторы вышеназванной работы утверждают, что таким образом малыш развивается.

Однако постоянная концентрация на ярком цвете, а тем более красном, будет действовать на психику ребенка не самым лучшим образом. По словам психолога Арины Никурадзе, вряд ли стоит держать в поле зрения ребенка красный цвет длительное время. Это цвет агрессии, раздражения, импульсивности. Ребенок обязательно перевозбудится, будет нервничать, плохо спать, много капризничать. У него даже могут возникнуть головные боли. А если завернуть его в ярко-красную пеленку, то глаза малыша вольно или невольно будут «выхватывать» цветовые пятна на своем теле, что заставит его все время «косить» глаза на источник яркости. Здесь может пострадать не только психика, но и зрение малыша: постоянное желание рассмотреть что-то на себе может спровоцировать у младенца косоглазие.

Черный цвет для малыша — это, наряду с красным, — сильнейший источник сигналов, посылаемых в мозг. Черно-белый дает ребенку мощнейшую форму визуальной стимуляции, утверждает доктор Сирс из Wellness Institute. Если у новорожденного ребенка черная пеленка, он будет на нее обращать внимание также, как на красную. И точно так же через определенное время ему понадобится «отдохнуть» от этого цвета. В противном случае неизбежны и «беспричинный» плач, и утомляемость глаз, а у ребенка постарше — и плаксивость (аналог депрессии у взрослых).

Доктор Сирс поясняет, что в первые недели жизни яркое окружение для малыша бессмысленно, а вот игрушки и портьеры в черно-белых тонах помогут запустить полноценный процесс зрительного познания мира. И лишь позже нужно начинать вводить яркие тона.

Известный теледоктор Комаровский также советует очень осторожно подходить к выбору цвета для пеленок или одежды малыша: такие цвета, как черный и красный пусть лучше радуют глаз со стороны, а пеленки все же должны быть теплых пастельных тонов — тогда и малыш будет расти более спокойным.