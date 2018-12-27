Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Культгид: чем заняться на новогодних каникулах 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
От праздничных ярмарок до иммерсивных спектаклей.

Pop-up спектакль «Гофман. Мистерия»

Когда: 31 декабря
Где: Особняк Лемана на Патриарших
«Гофман. Мистерия» — иммерсионное действо по мотивам сказок Гофмана, которое на всю новогоднюю ночь погрузит зрителей-участников в сказочные декорации и сюжеты «Крошки Цахес», «Золотого горшка», «Щелкунчика» и «Приключений в новогоднюю ночь». Режиссер спектакля — лауреат «Золотой маски» Филипп Григорьян, чьи постановки можно увидеть в Театре Наций и Гоголь-центре. Чтобы не заблудиться в волшебном мире гофманианы, авторы спектакля разработали приложение, с помощью которого можно будет ориентироваться в особняке и повторить содержание сказок (хотя, мы уверены, без сюрпризов все равно не обойдется).

Tesla Boy на Усачевском рынке

Когда: 31 декабря
Пару лет назад москвичам бы и в голову не пришло праздновать новый год на рынке. За короткий срок большие городские маркеты превратились в места силы с модной публикой и лучшими гастрономическими проектами столицы. Поэтому встретить 2019-й вечеринкой на Усачевском — тот самый компромисс для тех, кто разрывается между застольем в кругу самых близких и танцами в блестках. Хедлайнером станут Tesla Boy, а на территории всего рынка гостей будут ждать приятные сюрпризы: яркие фотозоны, welcome drink, розыгрыши и специальные предложения от ресторанов.

«Щелкунчик-2»

Когда: 2 — 8 января
Где: Санкт-Петербург, Ледовый дворец
Каждое шоу Евгения Плющенко — не только фигурное катание на олимпийском уровне, но и спецэффекты, роскошные костюмы, декорации и сюрпризы вроде живых цветов на льду. Кроме того, в этот раз Евгений и звезда шоу Аделина Сотникова будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра и вместе с самой юной победительницей спортивных чемпионатов Юлией Липницкой. Билеты на представление ищите здесь.

Научная ёлка WOW!HOW?

Когда: до 4 января
Где: Большой зале Российской академии наук
Путешествие в Космос вместе с Дедом Морозом, театрализованное шоу с искусственным интеллектом Снего-WIKI, встреча с роботом-ученым Вольтом и многие-многие другие «внеземные» активности — лучшая опция для тех, кто хочет приучить младших к интеллектуальному досугу. И самим почувствовать себя первооткрывателем.

Новогодняя ярмарка на ВДНХ

Когда: до 8 января
Поймать настроение праздника и продлить его до кона каникул помогут 20 ярких павильонов с вечерней подсветкой, сувениры на ярмарке "Город зимы" и гастрономическое путешествие. На площади Промышленности, например, можно угоститься пирогами и гонконгскими вафлями с разными начинками, попробовать традиционные армянские и греческие блюда, французскую выпечку и взять домой вологодские сладости. На площади у "Москвариума" ищите традиционную чешскую кухню (именно то, что нужно в русскую зиму) и большой маркет елочных игрушек, пряников, меда и расписной посуды с рождественскими мотивами — тоже из Чехии.

"Аленький цветочек"

Когда: с 27 декабря
Где: Дворец Спорта "Мегаспорт"
"Тизер" своего нового шоу Татьяна Навка представила, выступив еще на открытии ГУМ-катка — с тех пор ни у кого уже нет осталось сомнений в том, что представление будет действительно сказочным. Дело не только в названии: костюмы и декорации обещают быть настоящим произведением искусства, а вокальные партии исполнят самые знаменитые эстрадные артисты России. Предугадывая аншлаг, титулованная спортсменка обещает давать сразу по два шоу в день — спешите занять лучшие места.
Harper’s Bazaar: последние новости
Дональд и Мелания Трамп помогли Санта-Клаусу ответить на звонки детей 3 простых новогодних рецепта от ресторана «Тинатин» 6 надоевших трендов, которые нужно оставить в 2018 году
Женский форум
Дети , Аделина Сотникова , Филипп Григорьян , Татьяна Навка , Евгений Плющенко , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии
О каких проблемах расскажут волосы
Как быстрее пережить расставание
Названы самые сексуальные части тела3
Сколько хранится оливье и другие новогодние блюда5
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:37
Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой
Звёзды
03:10
Звезды, которым к лицу годы
Звёзды
00:10
Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной
Звёзды
00:52
Звезда «Универа» высмеяла дочь Хилькевич
Звёзды
08:32
Стандарты красоты, которые мы не оценим
Красота
00:48
Сколько хранится оливье и другие новогодние блюда
Еда
00:54
Бузова запуталась в платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение