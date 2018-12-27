Культгид: чем заняться на новогодних каникулах

От праздничных ярмарок до иммерсивных спектаклей.

Pop-up спектакль «Гофман. Мистерия»

Когда: 31 декабря

Где: Особняк Лемана на Патриарших

«Гофман. Мистерия» — иммерсионное действо по мотивам сказок Гофмана, которое на всю новогоднюю ночь погрузит зрителей-участников в сказочные декорации и сюжеты «Крошки Цахес», «Золотого горшка», «Щелкунчика» и «Приключений в новогоднюю ночь». Режиссер спектакля — лауреат «Золотой маски» Филипп Григорьян , чьи постановки можно увидеть в Театре Наций и Гоголь-центре. Чтобы не заблудиться в волшебном мире гофманианы, авторы спектакля разработали приложение, с помощью которого можно будет ориентироваться в особняке и повторить содержание сказок (хотя, мы уверены, без сюрпризов все равно не обойдется).

Tesla Boy на Усачевском рынке

Когда: 31 декабря

Пару лет назад москвичам бы и в голову не пришло праздновать новый год на рынке. За короткий срок большие городские маркеты превратились в места силы с модной публикой и лучшими гастрономическими проектами столицы. Поэтому встретить 2019-й вечеринкой на Усачевском — тот самый компромисс для тех, кто разрывается между застольем в кругу самых близких и танцами в блестках. Хедлайнером станут Tesla Boy, а на территории всего рынка гостей будут ждать приятные сюрпризы: яркие фотозоны, welcome drink, розыгрыши и специальные предложения от ресторанов.

«Щелкунчик-2»

Когда: 2 — 8 января

Где: Санкт-Петербург, Ледовый дворец

Каждое шоу Евгения Плющенко — не только фигурное катание на олимпийском уровне, но и спецэффекты, роскошные костюмы, декорации и сюрпризы вроде живых цветов на льду. Кроме того, в этот раз Евгений и звезда шоу Аделина Сотникова будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра и вместе с самой юной победительницей спортивных чемпионатов Юлией Липницкой. Билеты на представление ищите здесь.

Научная ёлка WOW!HOW?

Когда: до 4 января

Путешествие в Космос вместе с Дедом Морозом, театрализованное шоу с искусственным интеллектом Снего-WIKI, встреча с роботом-ученым Вольтом и многие-многие другие «внеземные» активности — лучшая опция для тех, кто хочет приучить младших к интеллектуальному досугу. И самим почувствовать себя первооткрывателем.

Новогодняя ярмарка на ВДНХ

Когда: до 8 января

Поймать настроение праздника и продлить его до кона каникул помогут 20 ярких павильонов с вечерней подсветкой, сувениры на ярмарке "Город зимы" и гастрономическое путешествие. На площади Промышленности, например, можно угоститься пирогами и гонконгскими вафлями с разными начинками, попробовать традиционные армянские и греческие блюда, французскую выпечку и взять домой вологодские сладости. На площади у "Москвариума" ищите традиционную чешскую кухню (именно то, что нужно в русскую зиму) и большой маркет елочных игрушек, пряников, меда и расписной посуды с рождественскими мотивами — тоже из Чехии.

"Аленький цветочек"

Когда: с 27 декабря

Где: Дворец Спорта "Мегаспорт"