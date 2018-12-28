Дочь расплакалась после рассказа матери о детстве

Девочка, играя с игрушками, слушала рассказ мамы о жизни в девяностые годы. Женщина рассказывала, что в те времени жилось трудно, родители с трудом могли купить подарки детям на Новый год и на день рождения. Мама девочки отметила, что как-то родители сумели подарить на день рождения только мандарины. В какой-то момент девочка начала плакать и причитать: «Бедные, бедные родители!». В слезах малышка говорила, что жалеет родителей, у которых было всего две игрушки. Когда мама спросила, сколько игрушек у неё, девочка ответила, что у неё сотня игрушек. И тут же призналась, что ведёт себя плохо, несмотря на то, что родители её задаривают подарками.