Как привить ребенку любовь к музыке

Музыкант, педагог, композитор, номинант на премию «Стереотипы будущего»-2018 и эндорсер многих музыкальных брендов Анна Топчиева рассказывает, как это сделать через необычный инструмент под названием Ханг.

Чтобы прививать любовь к музыке детям, в современном мире существует множество возможностей. Мир полон необычных, красивых и удивительных звуков и музыкальных инструментов. И лучшая возможность привить ребенку любовь к музыке — сделать это с душой, а именно, используя музыкальные инструменты семейства идиофонов, например, Ханг, поскольку музыка Ханга — это музыка души.

Ханг или Хэндпан — не просто загадочное слово, но и самый новый музыкальный инструмент, напоминающий летающую тарелку с необычным, даже космическим звуком. Он был создан в 2001 году в городе Берн (Швейцария) и сочетает в себе резонирующие инструменты, которые оказывает благотворное воздействие на человека. Ханг не просто завораживает своим звучанием детей и взрослых, но и пробуждает желание освоить такой инструмент. Детей целесообразно начинать обучать как можно раньше. Существуют аналоги Ханга, которые называются Глюкофоны, они меньше размером, на них можно играть палочками или руками и постепенно, к 9 годам, можно будет осваивать Ханг, а предельного возраста не существует.

Начиная свой путь в мире искусства и музыки при помощи Ханга, ребенок научится прислушиваться к себе и окружающему миру, научится раскрывать свою суть и суть того, что его окружает. Звук Ханга — глубокий и таинственный — не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Многие дети отмечают, что играют на волшебном, космическом барабане.

Обучение игре не только способствует развитию любви ребенка к музыке, но и оказывает пользу для здоровья — Ханг расслабляет организм и успокаивает нервную систему. Звук Ханга притягательный и певучий, порой мистический.

Когда дети играют на этом инструменте, то у них появляется ощущение радости от того, что они сами являются творцами своей музыки. Уже за первый урок ребенок исполнит свою первую импровизацию. И это придаст ему большую уверенность в себе и своих музыкальных возможностях. Музыка дает ребенку ощущение счастья. Ханг для детей — не просто инструмент, а способ показать свое внутреннее состояние и настроение, переживания. Под музыку Ханга рождаются различные образы — природа, космос или сказочные персонажи. Дети всегда фантазируют, и это еще больше помогает им раскрыть себя, развить творческую сторону и свободу мышления, а также активизировать самостоятельность. С таких моментов и начинается любовь к музыке. А более взрослых учащихся звуковые потоки уводят от бешеного ритма жизни и суеты, помогают забыть о проблемах, и у них появляется возможность по-настоящему расслабиться и отдохнуть.

Обучаясь игре на Ханге, дети находятся в уютном пространстве, в котором они с удовольствием развивают новые навыки: дети не только знакомятся с нотной грамотой и ритмическими рисунками, они также развивают внимание, усидчивость, умение сотрудничать, слушать себя и других, развивают музыкальные способности и укрепляют координацию слуха и моторики рук. У детей есть свежесть восприятия. Они задают множество вопросов и удивляются уникальности Хэндпана.

Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка. Обучение игре на музыкальных инструментах делает детей более восприимчивыми ко многим вещам в жизни, что часто помогает им становиться лидерами во взрослом возрасте. А самое главное, погружая ребенка в мир прекрасной музыки, мы развиваем духовный мир ребенка, делая его богаче! Ханг не только благотворно влияет на психологическое и физическое состояние, приводит мысли в порядок, но и дарит новые ощущения и впечатления. Ханг, несомненно, наделен свойствами пробуждать усиленный интерес детей своей завораживающей уникальностью.