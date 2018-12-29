Ребенок в самолете возмутил пользователей Сети

Появившийся в Интернете ролик возмутил пользователей. В нём малыш, находящийся в салоне самолёта, разрисовывает карандашами спинка кресел. Любопытно, что родитель маленького вандала в это время не спал, напротив, он помогал ребёнку раскрашивать кресла и говорил, куда двигать карандаш. За время полёта художник разрисовал как минимум три спинки.

Пользователи негативно отозвались о видео и раскритиковали родителей, указав, что они напрасно разрешают наследнику устраивать акты вандализма. Многие сочли, что это пример ужасного воспитания и полного отсутствия уважения к окружающим.