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Мать красит волосы и лицо своей двухлетней дочери 

BigPicture.ru 2 часа назад
Фото: BigPicture.ru
25-летняя татуировщица Эми Лин — мать-одиночка из Калифорнии. Ее маленькой дочурке Белле Мэй всего два года, но ей дозволено носить макияж, красить волосы и клеить временные татуировки. И хотя это порой шокирует окружающих, молодая мать полагает, что это ее дочери на пользу, ведь она сможет вырасти свободным человеком.
Эми Лин очень нетипичная мать, она ненавидит ограничения, которые ставит общество, и выглядит весьма нетривиально: у девушки яркие розовые волосы, а ее тело украшено десятками татуировок.
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Видимо, девочка просто копирует мать, ведь родители для любого ребенка — образец для подражания и ролевая модель. Но Эми Лин считает, что все гораздо сложнее.
«Я росла в эпоху расцвета альтернативной культуры: гранж, панк мне очень близки. Да, теперь я сама стала матерью, но не хочу из-за этого отказываться от своих предпочтений. На мой взгляд, воспитать свободную личность можно, если дать ей свободу стиля».
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По мнению Лин, современные родители часто злоупотребляют своей властью и навязывают детям свое мнение, которое редко совпадает с настоящими желаниями детей. Девушка полагает, что не стоит ждать, пока дети дорастут до средней школы и станут достаточно взрослыми, чтобы сделать осознанный выбор. По ее мнению, это слишком долго, можно и раньше научить ребенка делать выбор.
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«Я просто позволяю Белле быть собой. Она не боится критики, она смелая. Ей нравятся татуировки, по крайней мере сейчас. А волосы она предпочитает красить в цвет своих любимых карандашей»,
— говорит Энн.
Главное правило от молодой мамы из Калифорнии — ребенок должен чувствовать себя счастливым, пусть даже с розовыми волосами. А вы бы разрешили маленькому ребенку экспериментировать с внешностью?
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