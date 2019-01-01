10 правил поведения родителей на каникулах

Что важно помнить, чтобы не испортить с ребенком отношения? Рассказываем!

Девять дней заслуженного отдыха наконец-то начались. Дети могут спокойно валяться на диване, серфить в Интернете и просто заниматься ничегонеделанием.

К сожалению, так считают не все родители. Некоторые взрослые уверены, что каникулы должны быть расписаны по часам. Но так ли это необходимо для полноценного отдыха?

Мы составили список из 10 правил поведения родителей на каникулах. Неукоснительно следуйте им и вы сохраните с ребенком хорошие отношения.

Правило 1. Ребенок сам хозяин своему времени

Вы лишь можете посоветовать ему то, что считаете нужным. Настаивать на чем-то и тем более навязывать — насилие над личностью.

Правило 2. Ребенок может сидеть все каникулы дома

Вы можете лишь своим активным примером показать, как здорово вы прогулялись в парке или покатались на коньках, и вдохновить его на прогулку.

Правило 3. Не возмущаться, если ребенок ничего не делает

Из скуки и лени часто рождается что-то интересное.

Правило 4. Не обижаться, если ваш подарок не понравился подростку

И подумайте, вы вообще спрашивали у ребенка, о чем он мечтает на Новый год? Или воспользовались идеями универсальных подарков из Интернета?

Правило 5. Не работать у ребенка нянькой и не давать делать это бабушке

Будить по утрам, приносить еду к компьютеру, убираться в комнате ребенка — все это кажется проявлением заботы и внимания, но это не всегда так.

Подростки часто умело манипулируют родителями, которые готовы сделать для своих «немалышей» все что угодно, лишь бы не капризничали.

Правило 6. Не навязывать свою компанию

Семейный поход в кино хорош лишь в том случае, если от времени, проведенного вместе, удовольствие получили не только родители, но и дети.

Правило 7. Не напоминать подростку то, что он обещал сделать, но никак не делает

Ребенок мог похвалиться вам перед началом каникул, что будет каждый день делать уроки. А теперь вы каждый день напоминаете ему о его обещании. Оставьте это. Пусть он сам решит, нужно ли ему заниматься или нет. Если он не занимается, значит, у него есть на то причина.

Ваши напоминания только подливают масло в огонь.

К тому же, ребенок мог переоценить свои силы, в конце концов, он мог сказать это, не подумав. А вы будете напоминать ему о его ошибке. Это неприятно.

Правило 8. Не заставлять заниматься домашними обязанностями

Начинать каникулы со слов «У тебя много свободного времени, поэтому ты должен…» не самая лучшая идея.

Никто никому ничего не должен. В семье члены семьи помогают друг другу из любви, по велению души, а не из чувства долга.

Правило 9. Перестать критиковать ребенка

Многие родители считают, что таким образом они заботятся о своем подростке. И ведут себя так исключительно из добрых побуждений. Мы не спорим. Просто предлагаем вам вместо того, чтобы критиковать, хвалить!

Вот увидите, ребенок расцветет у вас на глазах.

Правило 10. Наслаждаться собой и своим свободным временем

У вас появилось столько энергии, что вы решили немедленно направить ее на ребенка? Вместо того, чтобы доставать вашего подростка, займитесь собой.

Подумайте, о чем вы давно мечтали и никак не могли воплотить в жизнь? Возможно, это прогулка, мастер-класс или поход на выставку. Учиться любить себя и заботиться о себе никогда не поздно!