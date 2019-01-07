Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родившуюся размером с ладонь девочку смогли спасти 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Британские врачи назвали чудом, что младенец, рожденный с критически низкой массой тела, выжил. Почти три месяца они боролись за жизнь девочки и победили. Теперь малышка дома. Об этом сообщил телеканал BBC.
Джеймсу Дери и его супруге Робин Брайант сказали готовиться к самому худшему: малышка могла погибнуть во чреве матери в любой момент, начиная с 20-й недели. Женщина находилась на сроке 28 недель, когда врачи решили, что она не сможет доносить и родить ребенка. Врачи были обеспокоены тем, что у плода во время ультразвукового исследования были видны укороченные ручки и ножки. Медики предположили, что это генетическое или хромосомное заболевание. Малышка отставала в развитии, шансы на благополучное завершение беременности у Робин были невелики.
23-летняя Робин Брайант молилась за жизнь своего еще не рожденного ребенка. Когда наконец врачи провели кесарево сечение и достали ребенка, выяснилось, что у младенца не работает одна почка. Кроме того, девочке не поступало достаточно питательных веществ из-за патологии плаценты. Генетического заболевания у нее, к счастью, врачи не нашли.
В момент рождения девочка, которую назвали Халли, весила 1 фунт и 1 унцию (500 грамм). Размером она была с ладонь своей матери. Ребенок провел три месяца в университетской больнице Уэльса в Кардифе. Она научилась дышать самостоятельно. Когда вес младенца увеличился ровно в три раза, ее выписали и отправили домой к родителям и старшему брату, 4-летнему Оливеру.
«Я вернулась домой после родов, зная, что у меня есть ребенок. Но ее не было со мной. Мне пришлось просить разрешения у медсестры, чтобы просто прикоснуться к Халли, поговорить с ней. Когда она начала дышать самостоятельно, это было удивительно. Некоторые люди не понимают этого. Самостоятельное дыхание — это как будто ваш ребенок начинает ходить. Мы верили, что Халли справится и что с ней все будет хорошо. Мы так рады, что она дома!» — рассказала Робин Брайант.
360tv.ru: последние новости
Двух человек спасли из горящего автомобиля на северо‐западе Москвы Российских детей отправили на свежий воздух Пострадавшего под завалами младенца в Москву сопровождает глава ФМБА
Женский форум6
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие святочные гадания по рецептам наших бабушек
Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех26
«Развод для женщины — это клеймо»33
Косметика, на которую не стоит тратить деньги2
Тест: знакомы ли вам эти вещи43
Видео
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
00:41
Легкая, но стильная прическа с невидимками
Мода
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
04:53
Тренировка, доступная даже новичку
Красота
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение