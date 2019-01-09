Что делать с капризным ребенком в аэропорту

Дети любят покапризничать, особенно когда устают. А перелёт на самолёте — занятие утомительное даже для взрослых, что уж говорить про юных пассажиров. Эту семью засняли очевидцы в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне во время новогодних праздников. Дочка настолько устала после полёта, что отказывалась идти в зону выдачи багажа. Однако папа не позволил ребёнку капризничать и устраивать скандалы в аэропорту. Мужчина нашёл эффектный выход: он тащил малышку по проходу за капюшон. И той, похоже, было вполне комфортно. Любопытно, что сестрёнка лентяйки бежала позади и везла чемодан и несла два рюкзака.