Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать с капризным ребенком в аэропорту 

Рамблер 14 часов назад
Дети любят покапризничать, особенно когда устают. А перелёт на самолёте — занятие утомительное даже для взрослых, что уж говорить про юных пассажиров. Эту семью засняли очевидцы в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне во время новогодних праздников. Дочка настолько устала после полёта, что отказывалась идти в зону выдачи багажа. Однако папа не позволил ребёнку капризничать и устраивать скандалы в аэропорту. Мужчина нашёл эффектный выход: он тащил малышку по проходу за капюшон. И той, похоже, было вполне комфортно. Любопытно, что сестрёнка лентяйки бежала позади и везла чемодан и несла два рюкзака.
Дети , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как вернуть мужа после моей измены?»
Что случится с лицом, если его не увлажнять
Что не стоит делать даже ради любимого мужчины1
Как не надо худеть: 10 опасных ошибок
Принципы жизни Кейт Миддлтон, которым стоит поучиться
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
11:49
Звезды, уличенные в бытовом насилии
Звёзды
04:15
70-летняя австралийка умудряется не стареть
Красота Здоровье
00:43
43-летняя Канделаки готова родить еще
Звёзды
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение