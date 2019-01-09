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10-летний мальчик читает лекции в университете 

Рамблер 14 часов назад
Десятилетний житель Ростова Миша Попов читает лекции студентам университета. Об этом его попросили сами студенты.
Миша — мальчик необычный. Как рассказывает его мама, в два года он начал читать, а к четырём годам читал уже вполне бегло, отдавая предпочтение энциклопедиям. Сам Миша говорит, что самое большое влияние на него оказали труды российских историков Сергея Соловьёва и Николая Карамзина. Мама вундеркинда отмечает, что чтение — настоящая страсть сына, он готов посвящать этому всё время. А вот Миша уже рассуждает о будущей профессии, но вне зависимости от того, кем он станет в будущем, мальчик хочет быть полезным стране.
Дети , Видео , Сергей Соловьев , Николай Карамзин
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