10-летний мальчик читает лекции в университете 

Десятилетний житель Ростова Миша Попов читает лекции студентам университета. Об этом его попросили сами студенты.
Миша — мальчик необычный. Как рассказывает его мама, в два года он начал читать, а к четырём годам читал уже вполне бегло, отдавая предпочтение энциклопедиям. Сам Миша говорит, что самое большое влияние на него оказали труды российских историков Сергея Соловьёва и Николая Карамзина. Мама вундеркинда отмечает, что чтение — настоящая страсть сына, он готов посвящать этому всё время. А вот Миша уже рассуждает о будущей профессии, но вне зависимости от того, кем он станет в будущем, мальчик хочет быть полезным стране.