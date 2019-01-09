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Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках 

Рамблер 12 часов назад
Женщины уверены, что мужчины плохо понимают намёки. Однако выясняется, что непонимание между представителями разных полов начинается ещё в детстве. Героиня ролика сетует, что мальчики тоже совершенно не понимают намёков и не желают вслушиваться в слова подруг. Девочка даже эмоционально рассказала случай с приятелем Сашей, который не понял, что она имеет в виду и не купил ей сосиску в тесте, которую ей так хотелось отведать. В заключение малышка попросила разъяснять мальчикам, что же такое намёки, ещё в детском саду, потому что ситуация её «уже достала». «Мне кажется, что не только за Саньком такой косяк», — добавила юная кокетка.
Дети , Видео
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