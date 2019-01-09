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«Ты, тварина!» — появилось видео извевательств москвички над ребенком 

Дни.ру + ещё 1 21 час назад
Фото: Дни.ру
В Сети появился ролик, снятый самой горе-матерью. На нем 27-летняя жительница столицы в крайне оскорбительных выражениях ругает своего малыша.
Стало известно, что ребенок содержится в условиях полной антисанитарии. По некоторым данным, несчастлный малыш более суток находилсяв манеже без постельного белья. На кадрах он сидит в ванной, а женщина орет на него. «Ты животное, скотина, не нажрешься никак, в детский дом в понедельник поедешь, ты животное, ты не человек», — цитриует женщину РЕН ТВ. Кроме того, на опубликованных в Сети снимках на теле малыша видны кровоподтеки. Также сообщается, что у москвички двое детей.
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Дети , Другое , Психология , РЕН ТВ
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