Как сложилась жизнь тройняшек, от которых 15 лет назад отказались родители

Что стало с тремя девочками, которые родились с осложнениями и оказались в приюте, потому что от них отказались их родители-наркоманы.

Семейный архив

Когда на свет появились Мэйси, Макензи и Мэдлин, их биологические мать и отец приняли решение молниеносно. Они отказались от всех троих девочек, предоставив их воле судьбы.

Семейный архив

Сам по себе редкий случай рождения тройняшек был осложнен еще и тем, что тело двух девочек было сращено между собой — они были сиамскими близнецами. По статистике американских врачей, один такой случай приходится на 200 000 рождений.

Семейный архив

Что стало бы со всеми тремя — неизвестно, но в их жизни появились Джеф и Дарла Гаррисон, которые моментально влюбились в маленьких девчонок и забрали их к себе в семью.

Уже в возрасте девяти месяцев было принято решение провести операцию по разделению близнецов. Операция прошла без осложнений, раны девочек зажили. Каждая из них развивалась абсолютно нормально, а чуть позже Джеф и Дарла снабдили девочек ножными протезами.

Семейный архив

Тройняшки быстро влились в семью Гаррисонов, у которых, кстати, уже было трое родных сыновей.

Семейный архив

Все вместе они жили на ферме и обучались премудростям ремесла. Приемные родители не стали излишне опекать бывших сиамских близнецов, что, по мнению психологов, было совершенно правильным решением. Именно поэтому у девочек сформировался свой собственный характер. Они живут самостоятельной и энергичной, полной жизнью.

Семейный архив

Уже к 10 годам стало понятно: казалось бы, самой природой связанные бывшие сиамские сестры обладали совершенно разным темпераментом. Мэйси нравилась роль спокойной домашней девочки, в то время как Маккензи росла бойкой пацанкой.

Семейный архив

Время от времени семью Гаррисонов приглашают в различные ток-шоу. Там они рассказывают историю жизни детей, а публика восхищается храбростью девчонок и тем, как хорошо сложилась их судьба.