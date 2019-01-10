Роспотребнадзор запретит школьникам брать еду из дома

Ведомство разработало новые санитарные правила и нормы, касающиеся школьного питания. Поводом послужили регулярные вспышки дизентерии в московских детских садах.

Согласно новым правилам, овощи и зелень, например, огурцы и петрушку, нужно будет предварительно вымачивать в уксусе, а чищенный картофель промывать не менее пяти минут под струей воды. Также не менее пяти минут необходимо будет отваривать сосиски, а яйца варить не менее 10 минут после закипания. Документ регламентирует и толщину омлетов и запеканок, максимально допустимо — 4 сантиметра, иначе есть опасность, что готовое блюдо останется сырым. Время реализации готовых бутербродов сократится до одного часа. Кроме того, в школах будут запрещены столовые приборы из алюминия, вместо них необходимо использовать ложки и вилки из нержавеющей стали.

Новые правила коснутся не только поваров и компаний, занимающихся организацией школьного питания. Самим школьникам будет запрещено приносить в столовую еду из дома. зато в школах можно будет купить кислородный коктейль, правда сделать это разрешат только по назначению врача и под присмотром школьной медсестры.