7 признаков того, что вы слишком тревожная мама

Вообще тревожность — это наследство эволюции. В древности спокойных и невозмутимых особей съедали дикие звери или побеждали микробы из грязного пруда. Осторожные и предусмотрительные вовремя прятались и искали пруд почище, спасая потомство с таким же беспокойным генофондом. Но сейчас от повышенной тревожности больше вреда, чем пользы. Она лишает сил и держит в постоянном стрессе. И больше всего, конечно, мы тревожимся о самых слабых — наших детях. Как понять, что чересчур?

Вы считаете, что никто не позаботится о ребёнке лучше вас

Бабушка? Да ни за что, у неё давление и очень сомнительные педагогические принципы. Испортит, избалует, не тем накормит, станет кутать и загубит иммунитет. Муж? Этот вообще покормить забудет, и одеть тоже, мужчины сами как дети. Няня? Да что вы вообще говорите такое, чужому человеку доверить. В основе контроля часто лежит страх и тревога, а постоянное присутствие дает иллюзию защищенности.

Окружающий мир кажется вам очень опасным

Даже собственный дом. Да, все розетки там с заглушками, углы — с накладками, двери — такие, что палец никогда не прищемить. Все горячее на дальних конфорках. Окна плотно закрыты. Аптечка убрана так, что даже вы сами не можете ее достать. Вроде бы, все правильно — именно об этом мы пишем в статьях. Беда в том, что вы видите опасности буквально везде. Любой поход в общественное место — это минимум три пачки антибактериальных салфеток и миллион нервных клеток, а уж про детскую площадку и говорить не стоит.

Ваша аптечка скоро будет размером с чемодан

Нет, ребёнка не назовешь особенно болезненным. Но, как мы знаем, всякое может случиться. Резкий подъем температуры — а у вас в доме нет жаропонижающего. Нарушение стула — а все препараты закончились. Аллергия, а у антигистаминных срок годности истёк. И, конечно, дома тоже никого нет, а аптеки закрыты. В общем, вы прокручиваете самые сложные сценарии, даже когда ребёнок здоров. А уж стоит ему чихнуть или шмыгнуть носом — вас накрывает паника и желание срочно обновить пул иммуномодуляторов.

Вы очень суеверны во всем, что касается чада

Рассказывая о его достижениях, вы трижды постучите по дереву. А услышав вопрос про то, как ребёнок себя чувствует, будете готовы разорвать собеседника на мелкие кусочки. Потому что скажешь так себе — накличешь ОРВИ. А скажешь хорошо — непременно сглазишь. Где-то в глубине души вы понимаете, что связи никакой нет, но после последнего вирусного заболевания хотели бы обезопасить себя. Это объяснимо — ведь рациональные способы контроля не всегда дат результат, поэтому хочется подстраховаться по всем фронтам.

Вы проецируете на себя все трагедии мира, связанные с детьми

В новостях история про отравление творожком в детском саду Ханты-Мансийска? Вы живете в Краснодаре, но каждое утро станете разрываться между желаниями оставить ребенка дома или отвести, но со своей едой, и вызывать в садик санэпидконтроль. Знакомый вашей знакомой попал в аварию, а на заднем сиденье с ними ехал пятилетний сын? Вы купите новое автокресло и месяц будете ездить исключительно на общественном транспорте. Достаточно любой искры, чтобы ваша тревожность вспыхнула ярким пламенем.

Вы очень серьезно относитесь к вопросу питания

Потому что его точно можно взять под контроль! Выписать фермерского кролика из деревни под Калугой, безглютеновое печенье из эко-магазина, привезти воду из местного родника и внеси в этот ужасный мир хаоса и анархии хоть какой-то порядок. И если на ситуацию на дорогах повлиять невозможно, то давать ребёнку сладости без сахара — в ваших силах. Ну, по крайне мере, пока он не пойдет на какой-нибудь день рождения или не пойдет в школу. Но к тому времени возникнет миллион новых способов для беспокойства.

У вас частые головные боли, боли в спине и проблемы с желудком

Увы, именно здесь организм тревожных людей дает сбой. Часто к джентльменскому набору стрессового материнства присоединяется бессонница и хроническая усталость, которая провоцирует срывы на ребёнка и чувство вины. Страдают все, и ребёнок в том числе. Может, лучше пусть пьёт воду из-под крана и заедает леденцами?